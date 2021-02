PSG Mercato :​ Il n'est plus question de Messi au PSG

Publié le 26 février 2021 à 09:35

Après des semaines de rumeurs concernant l'arrivée de Lionel Messi au PSG et de tensions entre le club parisien et le FC Barcelone, Leonardo a voulu calmer le jeu ces derniers jours. Jeudi dans un entretien accordé à France Bleu, il a décidé de changer d'approche concernant le cas de l'Argentin.

Déclarations, spéculations et tensions

Depuis janvier les spéculations concernant l'avenir de Messi sont nombreuses. Du côté du PSG plusieurs déclarations venant de Leonardo, Mauricio Pochettino et de joueurs comme Di Maria et Marco Verratti au sujet du génie argentin, ont créées des tensions avec le Barça. Les Catalans visiblement mécontents, ont demandé à ce que le cas de Léo ne soit plus discuté publiquement. Du côté du premier concerné, il ne sera pas question de départ avant les élections qui auront lieu au Barça le 7 mars prochain. Il souhaite également comme le rapporte L'Equipe, se concentrer sur la saison en cours et les compétitions dans lesquelles le Barça est engagé. A commencer par les huitièmes de finale de Champions League contre le PSG. Un défi de taille, puisque le match aller a vu la défaite du Barça sur un score qui semble difficilement rattrapable (4-1). En tout cas, Messi n'a jamais fait un mystère du fait qu'il attendrait de voir les changements opérés dans la direction du club catalan avant de se déciser. Fin décembre il avait déjà le même discours sur la chaine de télévision espagnole La Sexta : " Je n'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire, avait-il expliqué. Je vais attendre que la saison se finisse et à ce moment-là je prendrai une décision ".

Au PSG on ne parle plus de Messi

En pleine campagne d'élection, Joan Laporta a fait de Messi une priorité de son programme. Laporta est déterminé à garder Léo Messi en Catalogne et quelques jours auparavant il en avait profité en conférence de presse, pour tacler les clubs comme le Paris Saint-Germain et Manchester City à ce sujet : " Je maintiens ma volonté de convaincre Leo de continuer avec l'équipe. On le sait, nos concurrents sont des clubs détenus par des Etats, qui trouvent des moyens de contourner le fair-play financier. Il va donc recevoir de grandes offres et ça va être difficile de rivaliser avec eux, mais je compte bien tout faire pour le convaincre", avait assuré Le candidat à la présidence du Barça.

De son côté, Leonardo dans un entretien accordé à France Bleu jeudi, a joué la carte de l'apaisement, en refusant de discuter plus longuement le dossier de l'Argentin : " Messi ? Sincèrement, je ne veux pas entrer dans ce débat, précisément parce que le respect doit toujours être là, a-t-il précisé. Là, maintenant, ce n’est pas le moment d’entrer dans l’analyse de cette situation ". Un discours à l'opposée de ses déclarations en janvier, notamment dans une entretien dans France Football, où il assurait que le PSG était capable d'attirer un joueur comme Messi.













