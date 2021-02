OL : Une absence de taille contre l'Olympique de Marseille ?

Publié le 26 février 2021 à 11:35

Avant l'Olympico qui opposera l'OM à l'Olympique lyonnais dimanche (21h), le point sur les absences annoncées des deux équipes et une grande incertitude concernant Marcelo du côté de l'OL.

Amavi à nouveau indisponible

Alors que l'OM pourrait voir revenir son attaquant Polonais, Arkadiuz Milik après une absence de deux semaines suite à une blessure à la cuisse (Il a raté les cinq derniers matches de l'OM, toutes compétitions confondues), ça serait au tour de Jordan Amavi d'être indisponible. Le défenseur latéral venait à peine de reprendre après une absence prolongée pour une blessure à au mollet, cette fois-ci ce serait à cause d'une blessure à la cuisse. Une lésion ressentie avant-hier à l'entraînement et qui devrait l'éloigner des terrains une dizaine de jours. L'Olympique de Marseille devrait cependant récupérer Florian Thauvin. Le retour de Florian, avec Milik qui depuis son arrivée à l'OM, n'a participé qu'à deux rencontres, une demi-heure à Monaco (1-3) et une heure à Lens (2-2), où il avait marqué, fera sans nul doute beaucoup de bien aux hommes de Nasser Larguet. Le coach devra cependant composer avec les absences de Dario Benedetto, Valentin Rongier et Hiroki Sakai, tous les trois suspendus.

Encore un doute du côté de l'OL

Rudi Garcia devrait pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif, à part uen incertitude concernant Marcelo. Le Brésilien sorti sur blessure lors du match contre Montpellier il y a deux semaines, (défaite de l'OL 1-2), a repris l'entraînement collectif cette semaine. Le défenseur se remet bien de sa blessure au mollet et pourrait revenir dans le groupe pour le déplacement à Marseille (Dimanche 21h), cependant, Rudi Garcia ne voudrait pas prendre de risques avec son joueur, pour éviter une rechute. L'OL actuel deuxième au classement de la Ligue 1, n'a que trois points de retard sur le leader actuel, le LOSC (58 pts). Une victoire contre l'OM sera essentielle pour espérer rester dans la course au titre.













Par Hind