ASSE : À cause des absences, Puel compte sur la jeune garde

Publié le 26 février 2021 à 13:35

L'ASSE se déplace sur la pelouse du Moustoir pour y affronter le FC Lorient, dimanche (15h), lors d'un match de la 27e journée de Ligue 1 qui s'annonce bouillant entre deux concurrents pour le maintien. Les Merlus de Christophe Pélissier ont reculé à la 19e place après leur défaite sur la pelouse de Nîmes (0-1) mercredi, à l'occasion d'un match en retard et auront à coeur de reprendre la bonne dynamique qui était la leur il y a peu. En face, l'AS Saint-Etienne veut conserver sa série d'invincibilité mais aussi prendre des points pour définitivement mettre de la distance avec la zone rouge et la crainte d'une relégation en Ligue 2.

Deux absences notoires pour l'ASSE à Lorient

Claude Puel, le coach de l'ASSE, a accordé un peu de repos à ses joueurs cette semaine, après un début d'année 2021 intense. "De temps en temps, il faut souffler. Ces trois jours de repos font aussi parti de l'entrainement. Ils ont fait une bonne reprise depuis mercredi avec de la qualité", a justifié l'entraîneur forézien en conférence de presse d'avant match. Une période où tout le monde a besoin de fraîcheur : "Lorient fait aussi tourner, ils ont de la qualité. Ils ont fait un turn-over contre Nîmes où je ne les ai pas sentis émoussés. Cela n’a pas tourné pour eux mais il y avait de la qualité dans leur jeu. La succession des matches ne sera pas pénalisante", estime Puel, qui s'attend à un gros match.

Une rencontre qui devrait aussi permettre aux Stéphanois de corriger les erreurs entrevues contre le Stade de Reims, le week-end dernier (1-1). "On a fait un retour du match contre Reims avec ce qu’il fallait améliorer et ce qu’il y avait de bien en deuxième périodes, avec des nombreuses choses. Je pense que l’arrêt de jeu au quart d’heure nous a coupés et nous n’avons pas mis l’intensité suffisante", a analysé Claude Puel. L'entraîneur des Verts sera par ailleurs toujours privé d'Yvan Maçon, mais aussi Romain Hamouma et de Wahbi Khazri, qui revenait en forme ces derniers temps. "Wahbi Khazri a passé une IRM qui n’a rien décelé de particulier, mais il ressent une gêne à la cuisse. Romain, c’est un tendon qui est touché. On prendra le temps qu’il faudra."

Claude Puel juge les progrès de Charles Abi

"Sans Wahbi devant, il y a des opportunités à saisir, a lancé innocemment l'entraîneur de l'ASSE. Charles Abi a un profil particulier, il a quelque chose pour le futur, mais a une formation sur le côté. Il apprend le poste et progresse. Sur les derniers buts que Charles a marqués, il a montré du relâchement et de la justesse. C’est un vrai progrès, comme Arnaud Nordin l’a fait également. Un attaquant doit surprendre, par ses déplacements par son geste face au but. Chez certains, c’est inné, pour d’autres il faut le travailler. C’est un plaisir de les voir progresser." Alors que l'AS Saint-Etienne se penche sur de jeunes joueurs africains remarqués à l'occasion de la CAN U20 pour le prochain mercato, la jeune garde stéphanoise continue sa progression.













Par Matthieu