Ligue 1 : Montpellier HSC-AS Monaco, les clés du choc du jour

Publié le 15 janvier 2021 à 11:00

En ouverture de la 19e journée, la Ligue 1 nous gratifie d'un très beau match opposant le Montpellier HSC à l'AS Monaco à la Mosson. Deux équipes se battant pour les places européennes et qui ont les armes pour atteindre cet objectif. Le point complet sur cette rencontre alléchante du championnat de France.

Le MHSC veut recoller aux premières places de Ligue 1

Le Montpellier HSC n'a pas réussi à construire sur son excellent début de saison. Terminant très mal le mois de décembre et continuant lors du mois de janvier, le club héraultais a dégringolé au classement et reste sur cinq matchs sans victoire. Une disette qui ne rassure pas Michel Der Zakarian, qui compte bien repartir de l'avant : "Si on veut prétendre rester dans le haut du classement, on doit renouer avec la victoire. On doit avoir l’envie de rattraper les 5e et 6e de Ligue 1. Gagnons les matchs pour recoller. Ce match est très important. Monaco était un concurrent direct qui nous est passé devant. À nous de les faire chuter pour leur recoller aux fesses sinon ils prendront les devants… On est à domicile, à nous de faire ce qu’il faut."

Pour atteindre ses objectifs, l'entraîneur franco-arménien pourra compter sur le retour du maître à jouer Téji Savanier et du supersub Stephy Mavididi. Le premier cité devrait directement débuter titulaire aux côtés de Florent Mollet et de Jordan Ferri, quand le second devrait remplacer l'un des deux membres du duo Laborde-Delort en cours de match.

L'AS Monaco lorgne le podium

La forme monégasque est aux antipodes de celle du MHSC. Remontés à une quatrième place plus qu'encourageante en Ligue 1, les Monégasques ont parfaitement entamé la nouvelle année, restant sur deux larges victoires face à Lorient et Angers. Niko Kovac a, semble-t-il, trouvé la formule qui marche avec une charnière centrale où Maripan, buteur lors des deux derniers matchs, a pris la place d'Axel Disasi. Le technicien croate ne pourra cependant pas compter sur un Fabregas blessé, mais bénéficiera de l'intégralité de son effectif. A noter également la probable titularisation de Djibril Sidibé, attentif au mercato, en lieu et place de Ruben Aguilar, ancien pailladin.













Par Chemssdine