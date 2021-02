Stade Rennais : Stéphan froid sur son avenir après Nice

Publié le 27 février 2021 à 08:00

Le Stade Rennais a concédé une nouvelle défaite en championnat vendredi contre l’OGC Nice. Après ce nouveau revers à domicile, Julien Stéphan a été interpellé sur son avenir.

Le Stade Rennais n’y arrive plus en Ligue 1

Le Stade Rennais espérait se relancer en championnat contre un OGC Nice privé de quelques cadres. Mais contre le Gym, le SRFC a étendu sa mauvaise série actuelle. Rennes a chuté au Roazhon Park contre Nice (1-2). Après leur défaite contre les Aiglons, les Rouge et noir en sont désormais à sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues, dont quatre défaites de rang. Suite à cette contreperformance, le club breton pointe provisoirement à la 8e place de Ligue 1 Conforama. Ce revers a suffi pour que soit de nouveau abordée la question de l’avenir de Julien Stéphan. Le technicien de 40 ans est sous contrat jusqu’en 2022. Déçu du résultat, le coach rennais a été interrogé sur son avenir après la rencontre.

Stéphan botte en touche pour son futur au SRFC

Seulement, Julien Stéphan a refusé de se mouiller. Après une défaite pareille, le technicien breton ne veut pas aborder un autre sujet aussi sensible. « J’ai simplement dit qu’on était dans le temps de l’analyse du match, ce sont des questions pour lesquelles il faut répondre à froid. Je comprends qu’on se pose la question, mais ce n’est pas le moment d’y répondre. On va laisser tout ça redescendre et on en rediscutera », a déclaré l’entraîneur du Stade Rennais. Reste maintenant à savoir si la mauvaise passe actuelle de Rennes ne va pas impacter une éventuelle prolongation de Stéphan. Surtout qu’il sera sans doute question de son avenir au terme de la saison. Il ne lui restera en effet qu’une seule année de contrat l’été prochain. En attendant que cette question soit réglée, il faudra renouer avec les résultats. Surtout que le SRFC vise une nouvelle qualification en Coupe d’Europe.













Par Ange A.