ASSE : L'annonce forte de Puel pour le prochain mercato

Publié le 27 février 2021 à 08:30

À la veille du match de l’ ASSE contre le FC Lorient ce dimanche, Claude Puel a été interrogé sur le prochain mercato. L’entraîneur de Saint-Étienne s’est montré mesuré à ce sujet.

Claude Puel donne le ton pour le mercato de l’ ASSE

En difficulté en championnat, l’AS Saint-Étienne espérait recruter un véritable buteur lors du dernier mercato. Au final, l’ ASSE s’est contentée d’accueillir Anthony Modeste. Longtemps pisté par les Verts, Mostafa Mohamed est parti faire les beaux jours de Galatasaray. L’attaquant égyptien compte déjà 4 buts en 5 apparitions avec le club turc. Entraîneur de Saint-Étienne, Claude Puel a été invité à s’exprimer sur le prochain marché des transferts des Verts. Le technicien castrais a une idée précise du profil qu’il faudra aller chercher l’été prochain. « Je n’ai pas de commentaire particulier à faire sur des joueurs à superviser. On suit, on regarde des choses. Si vous avez un super joueur gratuit, ça nous intéresse », a déclaré le coach de Sainté.

De nombreux dossiers en instance chez les Verts ?

Alors que Claude Puel s’attend à vivre un nouvel été calme, la cellule de recrutement s’active en vue du prochain mercato. De nouveau en quête d’un buteur, l’AS Saint-Étienne prospecte notamment du côté de la Bulgarie. The Guardian et Sky Sports révélaient récemment un intérêt de l’ ASSE pour le Brésilien Anderson Cordeiro, pensionnaire du Tsarko Selo. La Coupe d’Afrique des moins de 20 ans qui se joue en Mauritanie est également suivie avec attention par le club ligérien. Celui-ci s’intéresserait au moins à quatre pépites lors de cette compétition. Le Mauritanien Oumar M’Barek, l’Algérien Bachir Belloumi, le Sénégalais Ibou Sané et le Burkinabé Nasser Djiga seraient pistés par Sainté selon des sources locales.













Par Ange A.