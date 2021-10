ASSE : Encore un coup de froid sur le mercato des Verts

Publié par Ange A. le 21 octobre 2021 à 06:35

Déjà dans le dur cet été en raison des tensions de trésorerie, l’AS Saint-Étienne est partie pour vivre de nouveaux mercatos compliqués. Révélation faite par Xavier Thuilot, ancien directeur de l’ ASSE.

Les terribles prévisions de Xavier Thuilot pour le mercato de l’ ASSE

Au vu de son été difficile marqué par le recrutement d’un seul joueur, l’AS Saint-Étienne éprouve des difficultés en ce début de saison. L’avant-centre uruguayen Juan Ignacio Ramirez est prêté par Liverpool FC Montevideo. L’ ASSE n’a pas encore signé la moindre victoire cette saison. Les hommes de Claude Puel pointent à la dernière place de Ligue 1 Uber Eats après 10 journées. Si certains fans des Verts espèrent des renforts lors de la prochaine fenêtre des transferts, Xavier Thiulot vient de jeter un froid sur le recrutement du club ligérien. L’ancien directeur général du club du Forez assure que les finances de Sainté sont toujours dans le rouge. À moins qu’un nouveau propriétaire n’injecte des fonds, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard est parti pour vivre un nouveau mercato difficile.

Des ventes attendues chez les Verts ?

Pour l’ancien dirigeant de l’AS Saint-Étienne, seules des ventes pourraient permettre au club de s’en sortir. « Vous brûlez beaucoup d’argent en masse salariale et les recettes restent faibles. Vous pouvez avoir un bon résultat comptable et tirer la langue en trésorerie. Comme beaucoup de clubs, l’ ASSE est dans cette situation et cherchera à vendre des joueurs pour pouvoir survivre », confie Xavier Thuilot à Poteaux-Carrés. Reste maintenant à savoir quels éléments de l’effectif de Claude Puel seront sacrifiés cet hiver pour renflouer les caisses du club.