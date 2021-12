ASSE Mercato : Ça se dispute encore pour une pépite stéphanoise

Publié par Ange A. le 26 décembre 2021 à 00:15

Alors que des internationaux africains iront disputer la CAN en janvier, l’ ASSE pourrait également céder un de ses jeunes cet hiver.

Un terrible coup dur attend Dupraz cet hiver

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne doit relever la tête en deuxième moitié de saison. La direction de l’ ASSE a nommé Pascal Dupraz en remplacement de Claude Puel pour sauver le club d’une relégation. Mais les premiers mois du nouvel entraîneur de Saint-Étienne s’annoncent complexes. Avec le maintien de la CAN en janvier, le technicien stéphanois va perdre une bonne partie de son effectif. Wahbi Khazri, le Vert le plus décisif cette saison (7 buts et une offrande), est notamment appelé à défendre les couleurs de la Tunisie. Outre ces départs pour la CAN, les Verts pourraient également céder l’une de leur pépite à forte valeur marchande cet hiver.

Une jolie vente en vue pour l’ ASSE en janvier ?

D’après les informations de But Football, l’AS Saint-Étienne pourrait sacrifier Lucas Gourna-Douath. La vente de Saint-Étienne encore loin d’être conclue, le club a besoin de liquidités pour se renforcer pour le reste de la saison. La source assure notamment que les dirigeants actuels ne comptent plus contracter de prêt pour renforcer l’effectif professionnel. D’où la contrainte de se séparer dès cet hiver d’un élément disposant d’une belle cote sur le marché des transferts. D’après la source, le milieu de 18 ans est courtisé par des clubs anglais et allemands. Il a disputé 14 matchs (643 minutes) cette saison, dont 6 en tant que titulaire. Il ne s’est pas encore montré décisif cette saison. Lié à l’ ASSE jusqu’en 2025, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros sur Transfermarkt.