ASSE Mercato : Dupraz pose ses exigences pour l'hiver

Publié par Ange A. le 23 décembre 2021 à 07:35

Nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz a envoyé un message à sa direction après la défaite de l’ ASSE contre Nantes.

Pascal Dupraz rate ses débuts au Chaudron

Après son court succès sur la pelouse du SC Lyon en Coupe de France, Pascal Dupraz effectuait ses grands débuts à Geoffroy-Guichard. Mercredi, l’AS Saint-Étienne était opposée au FC Nantes. Mais ce baptême de feu au Chaudron s’est ponctué par une courte défaite de l’ ASSE (0-1). Les Verts ont plié en fin de match sur un but de Randal Kolo Muani. Le club ligérien termine la première moitié de saison à la 20e place de Ligue 1 Uber Eats avec 4 points de retard sur Lorient et Metz. Optimiste pour le reste de la saison, le nouvel entraîneur stéphanois a adressé un message à sa direction après la défaite de Sainté contre les Canaris.

Le coup de pression de Dupraz pour le mercato de l’ ASSE

Avec la CAN qui se profile, Pascal Dupraz sera privé d’une bonne partie de son effectif. Le coach de l’AS Saint-Étienne attend donc des renforts pour entamer sa remontée en championnat. Le technicien de 59 ans a été recruté jusqu’à la fin de saison pour éviter la relégation à l’ ASSE. « Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l’équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes », a lancé le Haut-savoyard selon les propos relayés par Le Figaro. Reste maintenant à savoir si le club du Forez disposera de moyens conséquents pour se renforcer cet hiver. Pour rappel, les Verts n’avaient signé que l’avant-centre Ignacio Ramirez durant l’été. L’Uruguayen est prêté par le Liverpool Montevideo. Ses débuts sont loin d’enchanter. Il n’a pas encore fait trembler les filets depuis sa signature.