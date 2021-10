ASSE Mercato : Khazri, un gros danger à 0€ pour les Verts

Publié par Ange A. le 24 octobre 2021 à 07:40

Si l’AS Saint-Étienne broie du noir en ce début de saison, Wahbi Khazri est l’une des rares satisfactions des Verts. Seulement, une menace se profile pour l’avenir de l’attaquant tunisien à l’ ASSE.

Wahbi Khazri au-dessus de la mêlée à l’ ASSE

Un temps parmi les indésirables de Claude Puel, Wahbi Khazri a retrouvé son statut à l’AS Saint-Étienne. Le polyvalent attaquant avait déjà été l’un des acteurs majeurs du maintien de l’ ASSE la saison dernière. Un exercice durant lequel avait claqué 7 buts en 22 apparitions en championnat. Resté dans le Forez, le Tunisien porte encore les Verts malgré leur début de saison décevant. Le numéro 10 stéphanois en est déjà à 6 réalisations en 11 journées de Ligue 1. Alors que le club ligérien, dernier du championnat, est parti pour jouer le maintien, l’avenir de Khazri pourrait s’écrire loin de l’Etrat.

Vers un départ de Khazri de Saint-Étienne ?

Malgré ses prouesses sur le terrain, la situation contractuelle de Wahbi Khazri n’a pas évolué à l’AS Saint-Étienne. Son contrat avec l’ ASSE expire en juin prochain et pour le moment rien n’indique que l’ancien Bordelais va rempiler. Comme d’autres cadres avant lui, l’international tunisien pourrait donc quitter les Verts gratuitement à l’issue de la saison. S’il continue à enchaîner les performances, il devrait finir par taper dans l’œil d’un club plus huppé que Sainté. En attendant de voir plus clair au sujet de son avenir, son objectif est sans doute d’éviter une relégation de Saint-Étienne en Ligue 2. Cette mission semble mal embarquée tant les troupes de Claude Puel courent toujours après leur première victoire de la saison.