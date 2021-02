OL : Un retour de taille pour Rudi Garcia contre Marseille

Publié le 27 février 2021 à 22:30

L’Olympique lyonnais se déplace à l’Orange Vélodrome ce dimanche pour affronter l’Olympique de Marseille. Pour cet Olympico, l’ OL dispose d’un groupe au complet. Un défenseur signe son retour dans le groupe de Rudi Garcia.

Un important retour pour l’ OL contre Marseille

Dauphin du Lille OSC, l’Olympique lyonnais joue gros ce dimanche sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Pour cette affiche comptant pour la 27e journée de Ligue 1 Conforama, Rudi Garcia dispose de l’intégralité de son effectif. Incertain avant cette rencontre, Marcelo Guedes a finalement été retenu pour l’Olympico. Touché au mollet lors de la défaite contre Montpellier (défaite 1-2, 25e journée), le défenseur brésilien avait manqué le dernier match de Lyon. De retour dans le groupe après 15 jours d’absence, rien n’indique cependant que Marcelo sera lancé d’entrée par Rudi Garcia. Lors de la dernière journée contre Brest (victoire 2-3), le coach lyonnais avait aligné le jeune central ivoirien Sinaly Diomandé (19 ans).

Un objectif clair pour Lyon contre l’OM

Opposé à un Olympique de Marseille (7e) mal en point, l’Olympique lyonnais voudra poursuivre sa belle série. Rudi Garcia l’a encore rappelé en conférence d’avant-match. « Nous, peu importe qui on joue, on veut continuer à gagner. C’est une course d’endurance, à 4 devant. Il faut être l’équipe qui gagne le plus de matches », a indiqué l’entraîneur lyonnais. Contre son ancien club, le coach de l’ OL souhaite que ses Gones soient appliqués en défense. Lyon a concédé 4 buts lors de ses deux derniers matchs. « Qu’on continue à avoir des occasions et on marquera des buts. Qu’on retrouve une concentration dans l’organisation défensive et une implication défensive à tous les niveaux et tous les moments », a exprimé le coach rhodanien.

Le groupe de Lyon contre Marseille :

Lopes, Pollersbeck - Bard, Benlamri, Cornet, De Sciglio, Denayer, Diomandé, Dubois, Marcelo - Aouar, Bruno G., Caqueret, Paqueta, T. Mendes, Cherki - Kadewere, Depay, Slimani, Toko Ekambi.













Par Ange A.