LOSC : Christophe Galtier remonté après le nul contre le RCSA

Publié le 01 mars 2021 à 05:30

Le Lille OSC a été tenu en échec dimanche à domicile par le RC Strasbourg. Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier a poussé un coup de gueule contre ses joueurs après la rencontre.

Le LOSC accroché à domicile par Strasbourg

Récemment éliminé en Coupe d’Europe, le Lille OSC espérait renouer avec la victoire en championnat. Dimanche, le LOSC espérait obtenir un résultat contre le RC Strasbourg, club de la deuxième moitié du classement. Mais les Dogues ont frôlé la défaite à domicile contre le club alsacien. Mené dès la 36e suite à l’ouverture du score de Ludovic Ajorque, le club nordiste a arraché le point match nul dans les dernières minutes de jeu. D’une tête rageuse, le capitaine José Fonte a privé le RCSA d’un succès retentissant à Pierre-Mauroy. Malgré son nul, Lille garde la tête du championnat. Les Dogues ne comptent plus que deux points d’avance sur Paris (2e).

Galtier entre colère et déception après le nul contre le RCSA

S’il avait loué l’attitude de ses joueurs après la défaite contre l’Ajax Amsterdam, Christophe Galtier s’est montré moins laudatif dimanche. Le coach du Lille OSC n’a guère apprécié la prestation de ses poulains. Il l’a vertement fait savoir après la rencontre. « Il faut être heureux du point qu’on prend parce que c’est un miracle. On a été à la fois mou et scolaire dans le jeu, avec un gros manque de caractère et de détermination. C’est ce que je retiens de ce match […] J’ai été déçu par certains de mes joueurs », a lâché l’entraîneur lillois après la rencontre. Tenu en échec par Strasbourg, Lille va tenter de se relancer contre Marseille lors de la prochaine journée. Le club phocéen a accroché l’OL dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1 Conforama.













Par Ange A.