Stade Rennais Mercato : Qui pour succéder à Julien Stéphan ?

Publié le 01 mars 2021 à 12:30

À la surprise générale, alors qu'il avait à nouveau été confirmé dans ses fonctions vendredi soir par son président, Julien Stéphan a pris la décision de démissionner du Stade Rennais. Un départ acté par la direction rennaise, qui doit maintenant se mettre à la recherche d'un successeur à l'entraîneur breton. Et la tâche s'annonce difficile, car il ne sera pas simple de remplacer le coach qui a fait connaître au SRFC ses plus beaux succès ces dernières saisons, avec une Coupe de France, un huitième de finale de Ligue Europa et un podium de Ligue 1, avec la découverte de la Ligue des champions à la clé.

Julien Stéphan actionne un dernier levier

C'est une expression qu'on commençait à connaître dans les travées du Roazhon Park et du côté de la salle de conférence de presse. Déjà, durant l'automne et au cours de la première mauvaise série de la saison du Stade Rennais, Julien Stéphan en appelait à "actionner des leviers" pour faire retrouver confiance et sérénité à ses joueurs. Il a repris le même lexique ces dernières semaines, alors que les Rouge et Noir sont sur six matches sans victoire en Ligue 1, dont trois défaites consécutives contre l'ASSE (0-2) et l'OGC Nice (1-2) à domicile, et face à Montpellier (1-2) à la Mosson. Visiblement sans solution après avoir assuré tout tenter, Julien Stéphan a donc pris la décision d'actionner un dernier levier, celui d'un départ, du choc psychologique espéré et d'un successeur capable de donner un nouvel élan à une équipe qui semblait incapable de se renouveler.

"Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan. Le club remercie Julien pour ces neuf années passées au sein des « Rouge et Noir » et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle", a communiqué le SRFC, qui doit se mettre en quête d'un entraîneur digne de son rang désormais. Pas sûr que les dirigeants l'avaient d'ailleurs prévu. Le président Nicolas Holveck ne semblait pas du tout compter sur un départ de Stéphan. "Si le changement d'entraîneur était la recette miracle, ça se saurait. Ce n'est pas ma méthode et ce n'est pas le sujet ce soir", avait-il déclaré vendredi en conférence de presse après la défaite contre l'OGC Nice.

Sur qui miser pour le Stade Rennais ?

Les pistes semblent pour le moment minces quant au successeur de Julien Stéphan. Philippe Bizeul, son adjoint, assurera pour le moment l'intérim. De son côté, Pierre Ménès jubile. "J’avais toujours dit que ça finirait mal mais pas si vite ni par cette étrange démission", a écrit le polémiste de Canal+ sur Twitter. Les deux hommes avaient récemment eu des démêlés après des attaques personnelles de Ménès, qui ne porte pas Stéphan dans son coeur. "Genesio en approche ?", a ajouté Ménès, qui pense connaître déjà le futur entraîneur du Stade Rennais en la personne de l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais. Bruno Genesio est sans club depuis son retour de Chine cet hiver. Mais il n'est pas le seul éventuellement sur la liste. Rennes avait déjà pensé à Rémi Garde il y a quelques saison. L'ancien coach de l'Impact de Montréal n'a pas repris de poste depuis son départ du Québec. Et selon France Football, le profil de Jocelyn Gourvennec, libre depuis son départ d'En Avant Guingamp, plait beaucoup au Stade Rennais... Affaire à suivre.













Par Matthieu