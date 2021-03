LOSC : Coups durs pour Lille avant la réception de l'OM

Publié le 01 mars 2021 à 14:30

Le LOSC a un petit coup de moins bien en cette fin d'hiver. Les Lillois ont perdu du terrain en tête de la Ligue 1 après leur nul contre le RC Strasbourg (1-1) et ne comptent plus que deux points d'avance sur le Paris SG, nouveau dauphin après le partage des points de l'Olympique Lyonnais contre l'OM (1-1). À cela s'ajoute l'élimination en seizièmes de finale de la Ligue Europa (1-2, 1-2) contre l'Ajax Amsterdam. Une situation délicate pour Christophe Galtier, qui ne doit pas perdre le fil à onze journées de la fin de la saison. Mais Lille OSC, qui reçoit Marseille mercredi (21h), devrait être privé de plusieurs joueurs.

Galtier attendra une réaction contre l'OM

L'entraîneur des Dogues étaient particulièrement mécontent de la prestation de ses joueurs, qui n'ont pu faire mieux qu'un nul, presque inespéré selon le Marseillais, contre Strasbourg. "Il faut être heureux du point qu’on prend parce que c’est un miracle, a lâché Christophe Galtier. On a été à la fois mou et scolaire dans le jeu, avec un gros manque de caractère et de détermination. C’est ce que je retiens de ce match. Le coach du LOSC pourrait être amené à faire certains changements dans son effectif en vue du match de la 28e journée contre l'OM, mercredi au Stade Pierre-Mauroy, comme il l'a laissé entendre : "J’ai été déçu par certains de mes joueurs." Le technicien de Lille attendait une réaction après l'élimination en Ligue Europa jeudi, mais si ses joueurs n'avaient pas démérité et avaient montré un tout autre visage. Alors que l'équipe doit désormais mettre toute sa force dans le championnat, ce premier match post élimination européenne n'est pas un bon signe envoyé dans la course au titre désormais bien lancée.

Des absents au LOSC face à Marseille

Mais contre l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier sera toujours limité dans ses choix. "Burak Yilmaz ne sera pas disponible contre l'OM", a précisé l'entraîneur du LOSC en conférence de presse après le nul contre les Alsaciens. Le retour de l'attaquant turc est espéré pour un match crucial sur la pelouse de l'AS Monaco pour la 29e journée de Ligue 1. "Pour Zeki Celik, il s'est entraîné normalement hier et ce matin (dimanche), il avait une douleur au mollet. Avec l'enchaînement des matchs, je ne l'ai pas aligné aujourd'hui et je ne sais pas si je pourrais contre Marseille", a ajouté le coach des Dogues. Touché au mollet, le latéral a subi des examens après la rencontre contre l'Ajax Amsterdam qui se sont révélés plutôt rassurants. Mais aucun risque ne sera pris à l'amorce du sprint final, car Christophe Galtier aura besoin de toutes les forces en présence alors que le calendrier s'annonce corsé jusqu'à la fin de la saison.













Par Matthieu