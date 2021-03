RC Lens : Les ambitions de Haise pour la fin de saison

Publié le 01 mars 2021 à 19:00

Le RC Lens effectue une belle saison en Ligue 1 depuis sa montée la saison dernière, avec une belle 6e place au classement. Après le match nul contre Angers dimanche (2-2) Franck Haise, a fait le point.

Un RC Lens déterminé

Le RC Lens a arraché le match nul sur la pelouse d'Angers dimanche (2-2) au bout du suspense, Franck Haise a évoqué le match, mais aussi les objectifs de Lens pour la suite de la saison : " On a longtemps attendu l'égalisation mais elle est méritée par rapport à l'équipe qui a proposé du jeu pendant tout le match. C'est un drôle de scénario. Mais ce que je retiens, c'est que, même dans des scénarios défavorables, on réussit à revenir. Pour un entraîneur, c'est une vraie satisfaction. Oui, il y a eu des petites erreurs, mais aussi beaucoup de jeu, des attaques placées et cette mentalité des joueurs de ne rien lâcher et y croire jusqu'au bout. L'objectif est d'aller le plus haut possible. Peut-être que ce sera 8e ou 10e car il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais tant qu'on produira ce jeu, tant qu'on mettra cet investissement, on a le droit de rêver au meilleur. Le premier objectif, c'était le maintien. On l'a obtenu à la 26e journée et ça, personne ne pourra nous l'enlever. On va essayer de terminer le plus haut possible mais je ne vais pas parler d'Europe. Si on est 5e à la 37e journée, ce sera peut-être autre chose ", a-t-il conclu.

Arnaud Kalimuendo encore décisif

Auteur du but de l'égalisation face à Angers, Kalimuendo s'est montré une nouvelle fois indispensable. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, fait forte impression côté lensois. Franck Haise notamment semble conquis par le jeune attaquant qui a fêté ses 19 ans en janvier. "Lors de la première séance d'entraînement avec nous, il a très vite trouvé cette facilité à cadrer et à faire les bons choix. Quand on est intelligent dans le football, ça aide", avait déclaré l'entraîneur des Sang et Or. Le titi parisien récolte également des louanges, du côté de ses coéquipiers, comme le montre cette déclaration de Gaël Kakuta : "Arnaud apporte de la technique, de la vitesse, je le trouve les yeux fermés. Et c'est un plus pour nous de l'avoir sachant qu'il y a déjà en attaque Florian Sotoca, Ignatius Ganago, Simon Banza et Corentin Jean ". Reste à savoir si le RCL aura les moyens de garder le joueur, dont l'avenir n'est pas encore décidé du côté du PSG.













Par Hind