PSG Mercato : Deux clubs allemands foncent sur un Parisien

Publié le 02 mars 2021 à 13:30

Un jeune joueur formé au PSG et en manque de temps de jeu dans la capitale plairait à deux clubs allemands. Ces deux équipes de Bundesliga auraient manifesté leur intérêt pour l’ailier droit parisien.

PSG : Dina Ebimbe intéresse Fribourg et Bayer Leverkusen

Le PSG ne compte pas sur Éric Junior Dina Ebimbe et l’a envoyé au Dijon FCO, en prêt, en juillet 2020. Son contrat est même accompagné d’une option d’achat. Lanterne rouge de Ligue 1 avec 15 petits points en 27 journées, le DFCO a pour priorité la lutte pour le maintenu dans l’élite. Du coup, les dirigeants du club bourguignon ne pensent pas en ce moment au transfert définitif du joueur prêté par le Paris Saint-Germain. La voie est donc libre pour les autres prétendants de la pépite de 20 ans. Et si l’on en croit les indiscrétions de Foot Mercato, le SC Fribourg et le Bayer Leverkusen sont venus aux nouvelles pour le jeune joueur. Le Bayer s’est « manifesté auprès du joueur » selon la précision de la source. Peter Bosz, le coach du 5e du championnat allemand, souhaite attirer Éric Junior Dina Ebimbe du PSG, après Moussa Diaby transféré de la capitale en juin 2019. En France, l’international Espoir Tricolore ne laisse pas indifférents le LOSC, le Stade rennais et le Montpellier HSC, d’après le média spécialisé dans le mercato.

L'espoir Tricolore vendu à 4 M€ cet été ?

Notons que le PSG aurait fixé l’option d'achat Franco-Camerounais à 4 M€, mais son contrat est assorti d’une d'une clause de rachat, selon FM. Eric Junior Dina Ebimbe a été titulaire 21 fois en 24 apparitions sous le maillot du Dijon FCO cette saison en championnat. Il a marqué un but et a délivré une passe décisive. Son faible rendement est à l’image de toute l’équipe de David Linarès, menacée de relégation. Selon Transfermarkt, la cote de l’ailier est de 6 M€. Par ailleurs, ce dernier est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2023. Avant Dijon, Éric Junior Dina Ebimbe avait joué en Havre AC (en Ligue 2), lors de l'exercice 2019-2020 tronqué, toujours sous la forme d'un prêt du Paris SG.













Par ALEXIS