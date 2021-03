ASSE : Constat inquiétant de Puel avant la venue du RC Lens

Publié le 02 mars 2021 à 19:30

Après sa défaite contre le FC Lorient, l'ASSE va tenter de démarre une nouvelle série positive, lors de la réception du RC Lens au stade Geoffroy-Guichard, ce mercredi (19h). Mais la tâche s’annonce compliquée pour l’équipe de Claude Puel, qui traîne comme un boulet, son manque de régularité.

ASSE : Puel, « on manque de qualité et de régularité... »

L'ASSE avait mené le FC Lorient (1-0, 14e), dimanche dernier, mais s’était finalement fait renverser, suite à un doublé d’Armand Laurienté en seconde période (2-1). Dans le même match, les Stéphanois ont montré deux visages. Ils ont été très appliqués et rigoureux en première période et transparents et inefficaces après la pause. « En seconde période, on a trop reculé et Lorient a accentué sa pression. On n'a pas tenu le ballon et on encaisse ce coup franc et ce second but largement évitable. Notre position collective a été défaillante sur le coup. Cette défaite a été indigne sur le plan technique, pas au niveau de l'état d'esprit », a expliqué Claude Puel en conférence de presse d’avant-match, ce mardi.

Le manager général et coach de l’AS Saint-Étienne ne s’est pas arrêté à cette analyse sur la défaite de la 27e journée de Ligue 1. Il a fait un constat alarmant, avant le match contre le Racing Club de Lens. « Vos joueurs manquent-ils de confiance ? Pour certains, peut-être. Pour d'autres, il y a des corrections à faire », a répondu Claude Puel. « On manque de qualité, de la justesse dans le jeu… On manque de régularité dans nos prestations. On est cycliques. Nos résultats le prouvent. J'ai également très peu de joueurs qui arrivent à assurer de la régularité dans leurs prestations. C'est un constat », a souligné le technicien de l'ASSE, ensuite.

Le RC Lens vise l'Europe, Sainté joue le maintien

Des propos qui ne sont pas du tout rassurants pour les Verts, avant le match contre des Lensois, qui ont le vent en poupe en ce moment. En effet, le RCL est 6e avec le même nombre de points (41) que le Metz (5e). Invaincus lors de leurs 6 derniers matchs en championnat, les Sang et Or sont en course pour une place en Ligue Europa. Contrairement à l'ASSE (16e) qui lutte plutôt pour se maintenir dans l'élite, à 11 matchs de la fin de la Ligue 1.













Par ALEXIS