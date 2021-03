PSG Mercato : Une ouverture dans le dossier Alaba

Publié le 03 mars 2021 à 12:45

David Alaba a annoncé officiellement son départ du Bayern Munich en fin de saison. Annoncé proche du Real Madrid, le joueur n'aurait toutefois pas pris de décision encore. Le PSG est le club le plus avancé sur le dossier.

Déjà en contact avec le PSG

David Alaba a annoncé officiellement son départ du Bayern Munich en février. Le joueur n'a pas trouvé d'accord avec le club bavarois et partira donc libre cet été. Une belle opportunité pour les grands clubs qui suivent le défenseur de 28 ans, dont le Real Madrid et le PSG. En ce qui concerne le club madrilène, ce dernier a des grands besoins en défense, notamment avec les doutes sur la prolongation de Sergio Ramos (34 ans), une cible aussi du du Paris Saint-Germain. L'entourage de David Alaba avait cependant démenti en janvier des discussions avec le Real Madrid, alors que la presse espagnole rapportait un accord total entre les deux parties. Le joueur autrichien n'a toujours pas pris de décision, ce qui aurait poussé le PSG à mettre un coup d'accélérateur dans le dossier. En effet Sky Sport Allemagne avait rapporté une rencontre entre le défenseur et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, pour entamer les discussions en vu d'un transfert cet été.

Pas encore de pistes concrètes

Selon les informations deBild, David Alaba n'a pas encore reçu d'offres. Le Real Madrid n'a pas avancé sur le dossier pour l'instant, pas plus que Liverpool qui piste le joueur depuis un moment. Toutefois d'autres grands clubs de Premier League sont également sur le dossier. Le PSG a donc une ouverture et peut réussir à convaincre Alaba de rejoindre le club de la capitale. Le profil polyvalent d'Alaba qui peut jouer à plusieurs postes en défense (central, arrière gauche ou évoluer plus bas) plait beaucoup à Paris et notamment à Mauricio Pochettino. L'Autrichien serait lui aussi intéressé par le Paris SG, compte tenu des résultats sportifs de l'équipe, notamment en Ligue des Champions. Reste à connaitre les exigences du joueur du Bayern dont le salaire actuel au club allemand est estimé à 10 millions d'euros par an.













Par Hind