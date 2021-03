PSG : Le gros coup de gueule de Neymar sur les réseaux sociaux

Publié le 03 mars 2021 à 16:20

Absent depuis le match contre Caen en 32es de finale de Coupe de France pour cause de blessure, Neymar n'apprécie pas les critiques concernant son hygiène de vie. Le Brésilien s'est donc exprimé sur les réseaux sociaux pour remettre les choses au point.

Critiqué en raison de ses blessures

Critiqué sévèrement depuis sa blessure intervenant encore une fois avant un rendez-vous important en Ligue des Champions, Neymar est souvent critiqué pour sa pauvre hygiène de vie. On lui reproche notamment les soirées nocturnes et les excès qui en découlent. Cependant il n'y a jamais eu de preuves concrètes justifiant la corrélation entre les blessures du Brésilien et son mode de vie. Neymar avait été notamment critiqué par le coach du SM Caen, Pascal Dupraz, qui avait critiqué la "fragilité" du joueur du PSG. Ce qui avait eu le don de faire réagir le père du Brésilien, Neymar Pai qui ne s'était pas retenu pour répondre à l'entraîneur via les réseaux sociaux : " Oui mon fils doit réellement pleurer, mais pas à cause de ce que vous imaginez monsieur. D'après moi, il doit pleurer parce qu'il existe des entraîneurs comme vous, des arbitres de ce niveau, des ligues négligentes, des journalistes partiaux et lâches. Oui, il doit pleurer. Mais nos pleurs et les siens, de mon fils, de l'athlète, de la magie du football, vont durer encore une nuit, et après cela il se lèvera de nouveau, comme d'habitude, pour les vaincre ", avait-il déclaré.

Neymar répond à ses détracteurs

Alors qu'il tente tout pour se remettre en forme et revenir pour le match retour de Champions League contre son ancien club, le Barça, Neymar n'apprécierait pas que ses efforts soient ignorés. Le Brésilien poste régulièrement des vidéos de ses entraînements sur les réseaux sociaux pour partager sa progression. Ce qui n'a pas empêché certains de critiquer le joueur, notamment sur le fait que ce dernier veillait tard la nuit. Neymar a donc décidé de répondre aux critiques, de manière cinglante : "J'ai vu beaucoup de sites de gossips qui ont repris les questions et réponses. C'est cool, tout le monde a rigolé, c'était marrant. Mais l'autre jour j'ai posté ici mon traitement dès mon réveil jusqu'à à la fin de la journée, a-t-il déclaré. Moi je n'ai pas vu un seul site qui me donnait du crédit : Regardez comme il est professionnel, il prend soin de lui. Vous publiez seulement ce qui vend. Et ce qui vend c'est de mal parler d'autres personnes ".

Soutenu par la direction du Paris Saint-Germain, Leonardo le directeur sportif du club s'était lui aussi prononcé dans un récent entretien au sujet de l'hygiène de vie du joueur : " Ça me gêne un peu. J'ai entendu de tout. Il s'est blessé. Beaucoup de joueurs sont blessés, pas seulement au PSG. Il y a eu des remarques sur son hygiène de vie tout ça. Ça fait un an que les gens ne peuvent pas sortir ! S'il s'est blessé à cause de l'hygiène de vie, alors qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Personne ne sort ! Neymar, on sait sa vie, son histoire, il est différent par rapport à la manière d'être. Mais honnêtement, l'engagement de Neymar ces derniers temps est irréprochable, on n'a rien à dire par rapport à son engagement, à son intérêt. Il est dedans, et c'est important. Ce qu'on dit sur son hygiène de vie ce sont des lieux communs. Ce n'est pas juste. Neymar a été très engagé, il nous a beaucoup donné et il va continuer à le faire ", avait-il déclaré au micro de France Bleu.

Pour l'instant, la date de retour de Neymar n'est pas encore déterminé, mais il ne devrait pas être dans le groupe pour affronter le Barça au Parc des Princes le 10 mars. Souffrant d'une déchirure musculaire, il serait encore trop juste, même s'il pousse pour pouvoir revenir à temps pour ce choc au sommet. Le club et Mauricio Pochettino préfèrent, eux, ne pas précipiter le retour du joueur, pour ne pas risquer une rechute, surtout que le Paris Sg semble bien parti pour passer la phase des 8es de finale de Ligue des champions et devra donc compter sur le Brésilien pour les prochaines échéances.













Par Hind