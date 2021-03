LOSC : Maignan, seul postulant au trône de l'équipe de France

Publié le 03 mars 2021 à 16:50

Après son élimination en seizièmes de finale de la Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam, puis son nul en Ligue 1 contre Strasbourg, le LOSC veut absolument repartir de l'avant dès ce mercredi soir (19h) contre l'Olympique de Marseille au stade Pierre-Mauroy. Et les joueurs de Christophe Galtier comptent dans leurs rangs un élément essentiel à leur réussite, le gardien de but Mike Maignan, dont l'avenir radieux semble tout tracé, et à qui la place de numéro en équipe de France tend les bras.

Mike Maignan veut être champion de France

Après le partage des points contre le RC Strasbourg, Mike Maignan a vu rouge. "J’étais en colère parce qu’on voulait prendre les trois points, a expliqué le portier du LOSC. Le plus important, c’est de ne pas avoir perdu. On a montré qu’on avait beaucoup de caractère et des ressources. Il faut se servir de ce match pour en tirer des leçons." Pour cela, il faudra être solide défensivement, et Mike Maignan a confiance en son arrière garde pour préserver son but. "Je travaille pour ça. On a une bonne défense, on a un bloc équipe très solide. Quand il y a des situations où l’équipe est prise, il faut que je fasse tout pour ne pas que la balle rentre. Je fais très attention aux détails, au travail invisible, tout ce qui peut nous faire gagner le week-end."

Et à l'approche de la fin de saison en championnat, Lille OSC commence à penser au titre. "Il y aurait de la déception (de ne pas être champion, ndlr) même si en début de saison, dans le vestiaire, on ne s’est pas dit qu’on allait être champion à la fin de l’année. Après, à la fin, on verra ce qui arrivera. On cherche toujours à obtenir le meilleur classement. On était déçu il y a deux ans de finir deuxième." Mais pas de pression pour Maignan et ses coéquipiers du LOSC. "On ne ressent pas de crispation, a précisé le gardien des Dogues. On joue les matchs les uns après les autres, on essaye de tous les gagner. Il y a beaucoup de bruit parce qu’on se rapproche de la fin. On essaye de jouer notre football, continuer et rester concentré."

Le gardien du LOSC bientôt patron chez les Bleus ?

Sur le plan personnel, l'avenir s'annonce radieux pour Mike Maignan, dont Jérôme Alonzo, ainsi gardien et consultant pour La Chaîne L'Equipe, a chanté les louanges. "Mike a pris l’ascendant, je pense. Il a gagné point sur point, dont le dernier face à Ajorque. Si Lille est champion d’un point, il ne faudra pas l’oublier. Mike fait plus d’exploits que Steve (Mandanda), ce qui me fait dire qu’il a un petit truc en plus actuellement. Le statut de Steve ne peut pas être mis en danger. C’est un leader de vestiaire, par l’exemple. Chez Mike, la confiance et ses performances lui donnent de plus en plus de légitimité. Il est devenu très costaud, posé et a éliminé toutes les menaces pour sa place de numéro 3 (en équipe de France, ndlr). Je suis persuadé qu’il prendra le pouvoir tôt ou tard. C’est l’avenir de l’équipe de France. Il devrait être au firmament de sa maturité dans trois, quatre ans. S’il continue, je ne vois qu’un postulant au trône : lui."













Par Matthieu