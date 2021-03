PSG Mercato : Real Madrid ou Paris SG, Keylor Navas tranche

Publié le 04 mars 2021 à 01:30

Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour signer au PSG, pendant le mercato d’été 2019. Il avait été poussé dehors par l’arrivée de Thibaut Courtois au sein de la Maison Blanche. Le gardien de but international costaricien ne regrette cependant pas son départ du club espagnol. Bien au contraire, il se dit épanoui au Paris Saint-Germain.

Keylor Navas était mal aimé au Real Madrid ?

Après une saison et demie au PSG, Keylor Navas est revenu sur son transfert du Real Madrid au club de la capitale française. La direction des Merengues avait transféré Thibaut Courtois de Chelsea pour être le N°1 dans les buts madrilènes. Une décision qui avait contraint le potier de 34 ans à quitter le club de Liga, car il ne souhaitait pas être la doublure du Belge. Ainsi, le Paris SG a saisi l’opportunité en transférant le dernier rempart, contre un chèque de 15 M€. Dans ses confidences au Magazine du club Rouge et Bleu, Keylor Navas avoue qu’il n’avait pas la confiance de certaines personnes au Real Madrid. « J’ai simplement essayé de profiter de l’occasion qui m’était donnée de m’entraîner dur et de donner le meilleur de moi. Mais en Espagne, j'avais l’impression qu'une partie du club ne croyait pas en moi », a-t-il déclaré.

Le portier N°1 du PSG « ressent l'affection de tous » à Paris

Arrivée au PSG dans le costume de N°1 dans les perches, l’ancienne doublure d’Iker Casillas assure qu’il a bénéficié d’une attention particulière des dirigeants et a été mis immédiatement dans les bonnes conditions. « Oui, je ressens l'affection de tous, ici à Paris », a-t-il témoigné. Selon Keylor Navas, il avait le soutien des supporters du Real Madrid et de ses anciens coéquipiers, sauf celui du staff technique et de certains responsables. « Ici, au Paris Saint-Germain, les choses sont un peu différentes. Tout le monde croit en moi et j'essaie de leur rendre cette confiance à chaque match », a-t-il souligné. Le capitaine de la sélection du Costa Rica a pris part à 62 matchs, toutes compétitions confondues avec le PSG. Il a encaissé 44 buts et a réussi 33 clean sheet (victoire sans concéder de but). En Ligue 1, il a pris 28 buts en 40 matchs disputés. Lié à l’équipe parisienne jusqu’en juin 2023, Keylor Navas a pour doublure, l’Espagnol Sergio Rico (27 ans).













Par ALEXIS