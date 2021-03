PSG : Service minimum pour le Paris Saint-Germain à Bordeaux

Publié le 03 mars 2021 à 23:30

Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le plus petit des scores mercredi sur la pelouse de Girondins de Bordeaux. Pablo Sarabia a permis au PSG de quitter la Gironde avec les trois points en poche.

Le PSG s’en remet à Sarabia contre Bordeaux

Le Paris Saint-Germain a réussi à ramener une victoire de Bordeaux. En déplacement sur la pelouse des Girondins, le PSG s’est imposé (0-1) au Matmut-Atlantique. Pour cette affiche comptant pour la 28e journée, Mauricio Pochettino a dû composer avec de nombreuses absences. Blessés, Neymar Jr, Juan Bernat et Alessandro Florenzi n’ont pas effectué le déplacement pour la Gironde. Le coach parisien était également privé de Kylian Mbappé (suspendu) et Moise Kean (positif au Covid). C’est donc avec un effectif assez remanié que Paris est allé dominer Bordeaux grâce à un but de l’Espagnol Pablo Sarabia. Le club francilien repasse devant Lyon, vainqueur de Rennes, et conforte sa deuxième place au classement. Les Girondins alignent une quatrième défaite de rang.

De bon augure avant Barcelone

Cette victoire du PSG tombe une semaine avant la réception du FC Barcelone en Ligue des champions. En huitième de finale aller, le Paris Saint-Germain s’était largement imposé sur la pelouse du Barça (1-4). Pour le match retour au Parc des Princes, Mauricio Pochettino peut espérer récupérer certains éléments. Le Brésilen Neymar Jr, qui a déjà repris les entraînements, est notamment attendu après avoir manqué la première manche au Camp Nou. Auteur d’un triplé en Catalogne, Kylian Mbappé va de nouveau tenter de faire mal aux Blaugranas. Avant ce choc européen, Paris va tenter d’assurer sa place en 8e de finale de la Coupe de France. Samedi, les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Stade Brestois en 16es de finale de la compétition.













Par Ange A.