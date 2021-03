RC Lens Mercato : Jonathan Clauss prêt à quitter le RCL ?

Publié le 04 mars 2021 à 13:30

Jonathan Clauss fait partie des nombreuses recrues estivales du RC Lens. Il est arrivé d’Allemagne lors du mercato de l’été. Répondant à L’Équipe sur son avenir, le défenseur n’est pas fermé à un départ, lors du prochain mercato.

RC Lens : Jonathan Clauss à l'écoute des opportunités

Le RC Lens peut se réjouir pour la pioche Jonathan Clauss. Ce dernier s’est imposé au sein de l’équipe nordiste sans aucun souci d’adaptation. Si l’équipe de Franck Haise est aujourd’hui 5e du championnat, c’est aussi grâce à la solidité du polyvalent arrière droit. Ce dernier a également réussi son pari, car il a quitté Arminia Bielefeld, club avec lequel il a été promu en Bundesliga à l’issue de la saison 2019-2020, pour rejoindre le Racing Club, aussi promu en Ligue 1. Compté parmi les révélations du championnat cette saison, Jonathan Clauss a attitré forcément des regards sur lui. Et il reste ouvert aux propositions qui vont arriver sur la table des décideurs lensois. « Je ne me suis pas posé la question. S’il devait y avoir une opportunité, les dirigeants du club (le RCL) sont assez compétents, à l’écoute, pour savoir ce qu’il y aura de mieux pour le club et pour moi », a laissé entendre le Français de 28 ans, dans le quotidien sportif, tout en précisant : « pour l’instant, il n’y en a pas ». Jonathan Clauss rappelé par ailleurs que « c’est la première fois de sa carrière qu’il a la chance de signer un contrat de trois ans ».

La recrue du RCL vendue à 2 M€ à l'été ?

En effet, la recrue s’est liée au RC Lens jusqu’en juin 2023, lors de sa signature, en juillet 2020. Le natif de Strasbourg est arrivé librement de Bielefeld où il était en fin de contrat. Il a disputé 24 matchs avec l’équipe professionnelle des Sang eet Or, dont 23 en championnat, pour un but et 5 passes décisives. D’après Transfermartk, sa cote est estimée à 2 M€. Rappelons que Jonathan Clauss avait joué pour les clubs amateurs : US Raon l'Étape (2015-2016), US Avranches Mont-Saint-Michel (2016-2017) et à l'US Rouen Quevilly (2017-2018), avant son exil outre-Rhin à Arminia Bielefeld où il a passé deux saisons (2018-2020), en D2 allemande.













