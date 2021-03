ASSE : Crise, vers une baisse des salaires des joueurs ?

Publié le 04 mars 2021 à 23:15

Déjà dans le dur sur le rectangle vert, l’ ASSE éprouverait également de véritables difficultés financières. Pour sortir de cette crise, la direction des Verts en appelle notamment à la solidarité des joueurs et du staff technique.

Une réduction des salaires en vue à l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne vit un exercice 2020-2021 compliqué sur tous les plans. Les hommes de Claude Puel ne pointent qu’à la 16e place de Ligue 1 Conforama à 10 journées de la fin du championnat. Au sortir d’une nouvelle défaite contre Lens mercredi, le coach de l’ ASSE a réitéré que son objectif était de maintenir le club dans l’élite. Outre le bilan sportif décevant, les finances des Verts sont également dans le rouge. But Football assure en effet que le club ligérien enregistre un déficit de 35 millions d’euros. Le média spécialisé croit savoir qu’il s’agit du montant dévoilé par la direction lors d’une rencontre avec les joueurs et le staff. À l’issue de cette rencontre, le board stéphanois aurait appelé à « un geste de solidarité » des joueurs et du staff.

Le mercato de Sainté déjà plombé ?

Comme le note la même source, la direction de l’ ASSE s’attend à ce que les parties interpellées acceptent une réduction de leurs salaires. Ceci pour les trois derniers mois de la saison. Mais pour le moment, aucune décision n’a encore été prise. But indique que « chaque salarié [est] libre d’accepter ou non les demandes des dirigeants ». Ces révélations jettent également un froid sur le prochain été de Saint-Étienne. Comme cet hiver, les Verts auront du mal à réaliser de bons coups au mercato. Comme l’avait déjà indiqué Claude Puel, le club pourrait davantage s’intéresser aux joueurs libres. Pour renflouer les caisses, des ventes sont aussi attendues. La direction de Sainté espère notamment toucher gros en cédant Lucas Gourna-Douath. Un montant oscillant entre 15 et 25 millions d’euros est évoqué pour le milieu de 17 ans.













Par Ange A.