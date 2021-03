OM : Larguet pousse un coup de gueule contre un joueur

Publié le 05 mars 2021 à 17:05

Avant d'affronter le Canet-en-Roussilon en 16e de finale de la Coupe de France dimanche (21h), Nasser Larguet qui va diriger probablement son dernier match avec l'équipe première de l'OM, a évoqué son avenir au centre de formation et a glissé un tacle contre un jeune du club.

Nasser Larguet continue à l'OM

Nasser Larguet a bien rempli sa mission en tant qu'entraîneur intérimaire de l'OM, suite au départ d'André Villas-Boas. Avec l'arrivée de Jorge Sampaoli au club phocéen, Larguet reprendra son poste à la direction du centre de formation de l'Olympique de Marseille, comme il l'a assuré en conférence de presse ce vendredi : "Oui, je pense que c'est mon dernier match sur le banc avec l'équipe première de l'OM avant la prise de fonction - avec respect du protocole sanitaire - de Sampaoli que j'ai rencontré hier (jeudi) soir, a-t-il confié en conférence de presse, ce vendredi. C'était une très belle rencontre. Ce qu'on s'est dit restera entre nous deux (...) Jusqu'à preuve du contraire, je suis le responsable du centre de formation, je suis le formateur de l'OM, a-t-il souligné. Je suis là pour la saison prochaine, les choses peuvent évoluer s'il n'y a plus de confiance en moi d'ici la fin de saison. On fait toujours un bilan en avril-mai. On essaie de voir le projet comment on peut travailler encore ensemble. Bien sûr, je me projette sur les saisons à venir ". Nasser Larguet n'avait jamais caché d'ailleurs son envie de retrouver " ses petits jeunes" au centre de formation, un poste auquel il est très attaché.

Un tacle contre un jeune du club

Si Nasser Larguet a hâte de retourner à son poste et retrouver le centre de formation de l'Olympique de Marseille, il a profité de la conférence de presse pour passer un message clair à ses jeunes, en taclant l'attitude d'un joueur : "Il y a des joueurs de potentiel au centre de formation mais je me méfie tant qu'ils n'ont pas encore mis les pieds au moins à l'entraînement avec les pros, a-t-il déclaré. J'en ai eu un qui est venu s'entraîner avec nous et qui a été très bon. Mais le jour du match avec les U19, il s'est permis de faire une panenka sur un penalty et ce n'est pas comme ça que je vois l'avenir d'un jeune en professionnel. Il faut qu'il garde du sérieux, de la concentration et la performance ", a-t-il asséné.













Par Hind