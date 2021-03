ASSE : Nouvelles révélations sur le licenciement de Ruffier

Publié le 05 mars 2021 à 15:35

L'ASSE a rompu les six derniers mois de contrat de Stéphane Ruffier et le gardien de but a profité de cette séparation pour prendre sa retraite. Dans son livre « Derrière la porte verte », le journaliste Bernard Lions de L’Équipe fait des révélations inédites sur la tension et les échanges entre le portier et Claude Puel.

ASSE : Ruffier aurait défier Puel frontalement

Écarté par Claude Puel au profit de Jessy Moulin, en février 2020, Stéphane Ruffier est resté à l'ASSE jusqu’au 4 janvier 2021, date de la rupture officielle de son contrat. Il était ainsi resté 10 mois sans jouer la moindre minute. Pendant tout ce temps, Ia relation entre le manager général du club ligérien et le gardien de but tombé en disgrâce ont été très tendues. Le confrère a dévoilé des échanges houleux entre les deux. Il croit savoir que l’ancien dernier rempart de l’AS Saint-Étienne avait demandé des comptes à l’entraîneur en janvier 2020 sur la mise à l’écart des cadres du vestiaire et des joueurs ayant l'expérience du haut niveau. « Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous nous convoquez et à chaque fois que l’un de mes équipiers dit quelque chose, vous dites le contraire. À quoi elle sert cette réunion ? Moi, il faut qu’on me dise ce que l’on joue cette année. La Coupe d’Europe ? Pour être performant tout de suite ou pour former les jeunes plus tard ? » avait questionné Stéphane Ruffier.

Ce dernier n’adhérait clairement pas au nouveau projet du coach basé sur la promotion de jeunes joueurs. « Le club a des soucis financiers ? C’est quoi votre raisonnement ? Il faut rajeunir l’effectif, faire jouer les jeunes et finir peut-être dixièmes ? J’aimerais connaître l’objectif exact. Je n’ai pas prolongé pour encadrer des jeunes. Il faut vous rapprocher des joueurs et arrêter de faire tourner », aurait balancé le natif de Bayonne à Claude Puel. Après ces propos, l’ex-portier de l'ASSE aurait déclaré à qui veut l’entendre : « vous savez maintenant ce que je pense de Puel. Vous pouvez le lui répéter. Je le lui ai dit en face ».

Puel à Ruffier : « Il n’y a que toi qui penses être meilleur que Moulin »

Mécontent de la défiance de Ruffier à son égard, le successeur de Ghislain Printant a pris la décision d’écarter l’ancien Monégasque. Après la saison tronquée, il a signifié à ce dernier que c’est bien Jessy Moulin qui sera le N°1 lors de l’exercice 2020-2021. De quoi irriter le joueur de 34 ans. « Vous êtes sérieux ? Vous allez faire toute la saison avec Moulin alors que je suis là ? J’ai plus de 500 matchs en pro et lui, ça fait 9 ans qu’il est ma doublure », aurait-il lâché, selon Bernard Lions, lors d’un entretien téléphonique avec Claude Puel, en mai 2020. Dans sa réponse, Claude Puel est resté ferme. « Jessy est aussi bon que toi (…) Il n’y a que toi qui penses que tu es meilleur que lui », aurait-il rétorqué.

La situation du portier s’est dégradée au fil des mois à l’écart. Il a été interpellé par la Dircetion de l'ASSE pour non-respect des mesures barrières contre la covid-19, mis à pied pour "acte d'insubordination », puis finalement viré pour « faute grave ». Stépahne Ruffier a défendu les couleurs de Sainté de la saison 2011-2012 à janvier 2021. Il a totalisé 383 matchs sous le maillot des Verts, en 9 saisons et demie.













Par ALEXIS