Chelsea : Oscar envisage un retour chez les Blues

Publié le 06 mars 2021 à 08:00

Recruté à l'été 2012 par Chelsea en provenance de SC Internacional, Oscar s'est imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de Premier League en quatre ans au sein du club londonien. Ne gardant que des bons souvenirs de son aventure à Londres, le milieu de terrain offensif brésilien veut désormais revenir en Angleterre.

L'aventure londonienne d'Oscar

Capable de flairer des bons coups à travers l'Europe et le monde, Chelsea avait eu le nez creux en recrutant Oscar en plein milieu du mercato estival. Alors âgé de 21 ans, le prodige de l'Internacional était l'un des prospects auriverde les plus recherchés ayant notamment été champion du monde des U20 avec la Selecao. Il signe alors chez les Blues et réalise quatre saisons pleines à l'issue desquels le natif remporte notamment la Premier League, la Coupe de la Ligue anglaise et une Europa League. Après une saison 2015-2016 où il a perdu sa place sous Antonio Conte après avoir été la pièce angulaire de José Mourinho, le natif d'Americana fait le choix de l'argent en signant à Shanghai alors que la Juventus Turin, Manchester United ou encore l'Atlético de Madrid veulent le recruter.

Il veut retourner dans un Chelsea qui a bien changé

Depuis, les trajectoires du coéquipier en sélection de Neymar et des pensionnaires de Stamford Bridge sont diamétralement opposées. En effet, enchaînant les galères en Chine pendant que le club de Chelsea est en train de se redresser après une courte période de perturbations. Mieux, l'intronisation de Thomas Tuchel a permis aux Blues d'enchaîner huit matchs en championnat sans défaite, à l'image d'un nul face à United et d'une victoire à Anfield, leur permettant de revenir à trois points de Leicester. En Ligue des champions, les hommes du technicien allemand se sont même imposés sur la pelouse de l'Atletico grâce à une réalisation du buteur français Olivier Giroud.

Une bonne situation qui donne envie à l'ancien chouchou des fans de Chelsea de revenir dans son club de coeur, histoire de leur rendre la pareille comme il l'explique au micro de talkSPORT : "Je pense finir à Chelsea parce que j'ai déjà passé de bons moments à Chelsea. Chelsea m'a beaucoup aidé à m'améliorer et à faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, qui était de jouer en Ligue des champions et ils m'ont aidé à jouer en Coupe du monde et à gagner la Premier League. J'ai beaucoup d'amis à Chelsea. Si j’ai la chance de terminer ma carrière à Chelsea, ça serait un autre rêve pour moi. Bien sûr, Chelsea n'aime pas acheter trop de joueurs plus âgés, ce qui est normal car c'est une des meilleures équipes d'Europe, mais je ferai de mon mieux pour être en forme pour terminer là-bas. " Nul doute qu'un retour à la maison d'Oscar serait une belle histoire à suivre, et il sera aussi intéressant de voir à quel niveau ce joueur, désormais âgé de 29 ans, peut-il revenir. Affaire à suivre dès la saison prochaine.













Par Chemssdine