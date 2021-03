PSG Mercato : Real Madrid, nouvel indice pour Sergio Ramos

Publié le 06 mars 2021 à 20:33

Le PSG est à l’affût pour récupérer Sergio Ramos en fin de contrat au Real Madrid en juin 2021. Et les dernières nouvelles en provenance d’Espagne indique que le dossier du défenseur central bouge.

PSG : Sergio Ramos a jusqu'à fin mars pour décider

Placé sur la liste des joueurs à recruter par le PSG, Sergio Ramos va devoir prendre une décision importante sur son avenir, avant la fin de son contrat au Real Madrid. En plus du club parisien, des clubs de grosses pointures sont en embuscade pour tenter de recruter librement l’emblématique capitaine des Merengues. Après avoir confirmé l’offre de la direction madrilène au défenseur central, Marca croit savoir que Florentino Pérez a fixé une deadline à ce dernier pour donner sa réponse au club. Le quotidien indique que l’offre de prolongation de bail transmise à Sergio Ramos expire à la fin du mois de mars, soit avant l'ouverture officielle du mercato d'été.

La proposition porterait sur un contrat d’une saison, plus une deuxième saison en option. La date du 30 mars n’est pas anodine, c’est la date anniversaire de l’arrière qui fêtera ses 35 ans. Le PSG est donc désormais situé sur la période à laquelle il pourrait passer à l’offensive, évidemment si Sergio Ramos décide de ne pas rempiler au Real Madrid. Toutefois, la source croit connaître la tendance actuelle. Elle estime que la cible du Paris Saint-Germain est plus proche que jamais d'accepter la proposition de la Maison Blanche.

Le capitaine du Real Madrid prend son temps

Blessé depuis le 14 janvier, Sergio Ramos s’est fait opérer du genou gauche et est dans une période de convalescence en ce moment. Loin du terrain, il se donne un précieux temps de réflexion avant de faire connaitre sa décision, tant attendue. Le célèbre N°4 du club de la capitale espagnole est dans sa 16e saison consécutive au Real Madrid. Formé au FC Séville, il a rejoint les Merengues en 2005 et gagné des titres et trophées, sur le plan national, européen et mondial, sous les couleurs des ‘’Blancs’’.













Par ALEXIS