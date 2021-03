Real Madrid : Karim Benzema donne les grands regrets de sa carrière

Publié le 07 mars 2021 à 05:30

Au sommet de son art à 33 ans, Karim Benzema porte le Real Madrid depuis le départ de son grand ami Cristiano Ronaldo, avec qui il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Cette dernière est très riche et a connu des hauts vertigineux comme des bas abyssaux sur lesquels le buteur français est revenu.

Benzema a su se réinventer au Real Madrid

Arrivé au Real en provenance de l'Olympique Lyonnais avec l'étiquette d'un jeune buteur talentueux, Karim Benzema a dû faire face à des débuts compliqués au sein de la capitale espagnole. De l'autre côté des Pyrénnés, le natif de Bron a néanmoins su tirer son épingle du jeu face à de nombreux concurrents tels qu'Higuain ou Morata pour s'imposer comme le titulaire indiscutable sur le front de l'attaque. Remportant de nombreux titres dont quatre Champions League, Karim Benzema et son association avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale a marqué l'histoire des Merengue.

Chaque bonne histoire ayant une fin, le départ du quinuple Ballon d'Or portugais et le déclin de l'ailier gallois ont forcé KB9 à se réinventer une nouvelle fois. N'ayant pas chômé, l'international français (81 sélections, 27 buts) a su répondre aux nombreuses attentes en continuant de performer et a assumé de nombreuses responsabilités sous les ordres de Zinedine Zidane comme il l'a affirmé chez El Pais : "La seule chose que je peux dire, c'est que le départ de Cristiano m'a permis d'avoir un rôle différent. Il marquait 50 ou 60 buts par an quand il était là, et il fallait s'adapter à son jeu. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et j'étais heureux à ses côtés."

L'équipe de France, grand regret de Karim Benzema

Une aussi riche carrière recèle tout de même de nombreux regrets. Pourtant, que très peu bavard à ce sujet, le meilleur buteur français en Champions League a de nombreux remords sur son idylle manquée avec l'Equipe de France. Privé de sélection depuis sa polémique avec Mathieu Valbuena, le Lyonnais est notamment passé à côté d'une Coupe du Monde, un crève-coeur pour Benzema : "Dans une carrière il y a toujours des hauts et des bas, et ça, ça a été un point très bas. Mais tout être humain doit faire face à des défis. Les miens sont grands, mais j'ai les épaules et les capacités psychologiques pour y faire face. Je n'abandonne pas." Des déclarations qui laissent un goût amer à tous les fans de l'attaquant du Real Madrid.













Par Chemssdine