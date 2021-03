Ex - Mercato OL : Lacazette loin d'un retour en Ligue 1 ?

Publié le 07 mars 2021 à 08:30

Annoncé sur les tablettes d’un cador de Ligue 1, Alexandre Lacazette ne devrait pas signer son retour dans l’Hexagone. L’ancien buteur de l’ OL aurait une idée de sa prochaine destination en cas de départ d’Arsenal.

Alexandre Lacazette prêt à débouter un prétendant de L1 ?

Attaquant d’Arsenal depuis l’été 2017, Alexandre Lacazette est loin de faire des émules en Angleterre. Ces dernières semaines, il a d’ailleurs vu son temps de jeu s’amenuiser chez les Gunners. Une situation qui ne plairait guère à l’ancien canonnier de l’Olympique lyonnais. En fin de contrat dans un an, la situation de l’avant-centre de 29 ans intéresserait l’AS Monaco. Selon le Mirror, le club de la Principauté songerait à l’ancien Gone pour remplacer Stevan Jovetic, en fin de contrat sur le Rocher. Mais selon les révélations de TodoFichajes, l’intérêt ne serait pas réciproque chez le numéro 9 des Gunners. Celui-ci voit d’ailleurs son nom associer à d’autres cylindrées européennes.

Le choix de Lacazette déjà connu ?

Pour le portail espagnol, Alexandre Lacazette a déjà tranché pour son avenir. En cas de départ d’Arsenal, l’ancien de l’OL se verrait rester en Premier League. Mieux, l’international tricolore (16 sélections/3 buts) ne se verrait pas quitter Londres. La source espagnole croit savoir que le Lyonnais songerait à s’engager avec Tottenham, le grand rival d’Arsenal dans le nord de la capitale anglaise. Recruté contre 53 millions d’euros en 2017, Lacazette ne vaudrait plus que 35 millions selon Transfermarkt. La direction des Gunners attendrait même un montant inférieur pour libérer l’ancien Gone. Un chèque de 25 millions d’euros suffirait à convaincre le club londonien d’après la même source. Cette saison, il compte 11 réalisations et 3 passes décisives avec le 10e de Premier League.













Par Ange A.