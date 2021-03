ASSE : Malgré la menace de L2, les Verts adaptent leur modèle

Publié le 08 mars 2021 à 16:10

L'ASSE a replongé dans le doute ces derniers matches. Les Verts ne pointent qu'à cinq et six points du barragiste et du relégable, Nîmes et le FC Nantes, à la 16e place du classement de Ligue 1. La menace d'une relégation en Ligue 2 est toujours d'actualité pour le club entraîné par Claude Puel. Et le maintien sera difficile d'ici la fin de la saison. Pourtant, en interne, l'AS Saint-Etienne a changé des choses du côté de la formation, pour adhérer au projet du coach et proposer plus de cohérence. C'est en ce sens que Laurent Huard a vu son rôle évoluer.

L'ASSE toujours menacée de descente en Ligue 2

Rolland Courbis à une grosse crainte pour l'ASSE : celle d'une descente en Ligue 2. L'ancien coach et consultat pour RMC estime qu'un grand club historique du championnat de France pourrait passer à la trappe cette saisons. "J’espère que dans chaque club, on en a conscience parce qu’il y a parfois des trucs bizarres, que ce soit des séries, des trucs qu’on remarque, à savoir qu’ils ne perdent pas contre untel ou untel. Là, j’ai l’impression, et on verra à la fin de notre championnat, que trois grands clubs - puisque pour moi Bordeaux et Saint-Etienne sont des grands clubs avec un passé, et des clubs qui ont été, pas au même moment, à la tête de notre football français, et je rajoute Nantes - sont en danger. Je ne sais pas si dans notre championnat les trois traditionnels favoris pour descendre ne vont pas être accompagnés par un de ces trois clubs-là. Maintenant, c’est plus difficile de descendre car il y a le barrage. Mais quand je vois jouer notre deuxième division française avec Toulouse, Clermont, je souhaite au club français de Ligue 1 barragiste de ne pas rencontrer ces équipes-là", a prévenu l'ancien entraîneur.

Le nouveau rôle de Laurent Huard chez les Verts

L'ASSE ne doit pas faire partie de ce wagon-là. Pas maintenant qu'un projet se met véritablement en place à tous les étages du club. Nommé directeur technique du centre de formation, Laurent Huard a donné les détails de son nouveau rôle dans Le Progrès : "Cela consiste à coordonner un petit peu la partie technique, manager les éducateurs. Le but est d’arriver à une cohérence entre le centre et l’équipe professionnelle mais aussi à l’intérieur du centre pour proposer un contenu cohérent aux jeunes. Chaque éducateur a sa sensibilité mais il faut avoir des idées communes d’intention de jeu, de travaux, que ce soit sur la partie technique, tactique ou athlétique. Des choses avaient été entamées par Razik Nedder qui avait cette responsabilité-là, mais avec une équipe en plus, il n’avait pas forcément cette possibilité d’être au quotidien avec les éducateurs. Il donnait la ligne directrice. Mon idée, ce n’est pas de révolutionner ce qui a été fait mais de bonifier tout ça en étant plus précis sur les attentes du coach Puel et d’avoir une osmose de travail. Il faut que les éducateurs se sentent entourés, encadrés, et qu’ils participent vraiment à cette évolution de nos joueurs." L'ASSE se déplacera à Angers SCO, samedi (13h) pour la 29e journée de Ligue 1.













Par Matthieu