OM : Sampaoli dresse ses objectifs et son projet pour Marseille

Publié le 09 mars 2021 à 17:30

Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de l'OM, a tenu sa première conférence de presse ce mardi, au côté du nouveau président, Pablo Longloria. L'entraîneur argentin, t-shirt de l'Olympique de Marseille, n'a éludé aucun sujet et a longuement répondu aux questions des médias, avant son premier match à la tête de l'équipe première, mercredi (19h) contre le Stade Rennais en match en retard de Ligue 1.

Jorge Sampaoli prend les rênes de l'OM

"J'ai choisi l'OM pour beaucoup de raisons, c'est un club que je connais depuis longtemps, pour la ville, pour les supporters, j'ai ressenti une joie immense de participer à ce projet", a déclaré Jorge Sampaoli en guis de premiers mots. "On a déjà commencé à travailler avec un projet de jeu qui a pour but de davantage se porter vers l'avant. Je souhaite à court terme revenir vers les fondamentaux, le rythme. On a déjà commencé à utiliser des outils pour sortir de la dynamique actuelle des résultats. Concernant le mercato, c'est du moyen terme. On va commencer à travailler sur le jeu pour résoudre les problèmes à court terme. Il faut progresser rapidement."

"Progressivement nous voulons permettre aux joueurs de s'adapter à ce défi, a continué le nouvel entraîneur de l'OM. Certains réussiront, d'autres non. Nous devons convaincre le groupe que le projet est d'être compétitif rapidement. Le rôle du staff est d'essayer de convaincre, séduire le groupe pour redresser les résultats du club. C'est un défi pour moi, pas un risque. La langue n'est pas un obstacle, il faut une communication d'union et d'unité avec les joueurs et les supporters. Nous parlerons football. C'est une question de passion, une passion contagieuse."

Après la défaite à Canet, la rébellion est attendue

"Ma quarantaine a été longue, a avoué Jorge Sampaoli, j'étais focalisé sur l'analyse de l'équipe et dans la recherche de solutions. J'ai souffert dimanche lors du match de coupe. Je souhaite que les joueurs utilisent le match contre Rennes comme une opportunité." L'Argentin veut voir son équipe relever la tête après l'humiliation à Canet en Coupe de France (2-1). "La notion de rébellion, nous allons l'utiliser pour sortir de la situation actuelle. Je compte montrer ma sincérité de faire changer les choses. C'est un travail qui se fait minute par minute. Le maillot doit nous unir, nous rassembler. Il faut gagner pour le maillot, c'est une obligation. Dans un moment difficile, une crise peut engender une rupture. Il faut corriger ce qui ne va pas. C'est un processus qui va nécessiter de la patience. Il ne faut pas de rupture, car c'est là que les difficultés peuvent arriver. Si nous pouvons nous qualifier pour l'Europe, nous n'allons pas nous priver. Nous sommes dans l'analyse des solutions pour optimiser la performance des joueurs et de l'équipe."













Par Matthieu