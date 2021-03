Real Madrid : le transfert de Riyad Mahrez plus que jamais d'actualité

Publié le 10 mars 2021 à 08:40

Élu joueur du mois de février à Manchester City, Riyad Mahrez continue de performer dans son championnat fétiche. Il réalise une nouvelle saison au très haut niveau. Un talent virevoltant qui intéresse forcément de nombreux clubs parmi lesquels le Real Madrid de Zinedine Zidane.

Riyad Mahrez pour sauver le Real Madrid en attaque ?

Comment remplacer efficacement Cristiano Ronaldo ? Voilà un casse-tête auquel ne parviennent pas à répondre Zinedine Zidane et Florentino Pérez. Pourtant, le bilan des Merengue depuis le départ du quintuple Ballon d'Or portugais vers la Juventus Turin est honorable. Vainqueur de la Liga la saison dernière, les coéquipiers de Sergio Ramos butent néanmoins sur les huitièmes de finale de Champions League. C’est à ce stade qu’ ils ont été éliminés les deux dernières saisons. Cette saison, les pensionnaires de Santiago-Bernabeu sont dans la course à trois avec l'Atletico Madrid et le FC Barcelone en Liga. Ils ont pris une option sur la qualification en quarts de finale de l’UEFA Ligue des Champions grâce au but de Ferland Mendy face à l'Atalanta Bergame.

Qu’est ce qui empêche le Real d'être encore plus haut ? Beaucoup de choses, mais surtout un manque criant de réalisme et de lucidité dans les avant-derniers gestes. Seul Karim Benzema donne satisfaction. Le buteur français compilant 18 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Derrière le Lyonnais, ni l'inconstant Asensio, ni le frivole Vinicius, ni le tendre Rodrygo et encore moins le fragile Hazard ne répondent aux attentes des supporters de la Maison Blanche. Pour une fois, les dirigeants ibériques comptent désormais se tourner vers le mercato et auraient d'ores et déjà une idée bien claire du joueur qu'ils veulent.

Un transfert compliqué à boucler

En effet, parmi les dossiers éternels que sont ceux d'Erling Haaland et Kylian Mbappé, celui de Riyad Mahrez serait également pas loin du sommet de la pile. L'information de Foot Mercato, confirmée par RMC Sport, fait état d'un intérêt de Zizou et du board madrilène. Ils auraient déjà pris contact avec l'entourage du natif de Sarcelles. Réciproquement, le Fennec se dit ouvert à un départ de Manchester City où Pep Guardiola voudrait le retenir et où son contrat expire en juin 2023. Un transfert malgré tout compliqué à conclure, car le Real Madrid doit faire face à de nombreuses inconnues. En effet, le prix de l'international algérien (61 sélections, 18 buts) reste à fixer et tout dépendra de l'été du club de la capitale, et surtout d'un départ éventuel de Gareth Bale, actuellement prêté, et en forme, du côté de Tottenham. Beaucoup d'interrogations donc, mais une certitude : l'affection que porte le Real envers l'ancien joueur de Leicester.













Par Chemssdine