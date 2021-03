Juventus : Andrea Pirlo enrage après la défaite contre Porto

Publié le 10 mars 2021 à 09:45

La Juventus a subi un nouvel échec cuisant en Ligue des champions, en étant une nouvelle fois éliminée en huitièmes de finale. Après l'Olympique Lyonnais l'année dernière, c'est le FC Porto de Sergio Conceição qui a été le bourreau de la Vieille Dame. Vainqueurs à l'aller (2-1), les Portugais ont poussé les Turinois en prolongation à dix contre onze, avant de porter le coup de grâce dans les dernières minutes du match. Malgré un dernier but d'Adrien Rabiot, la Juve n'a pas su trouver une quatrième fois la faille dans les derniers instants et quitte donc prématurément la compétition. Distancée en Serie A, elle a besoin d'un miracle pour remporter un nouveau titre national.

Contre Porto, nouvelle désillusion pour la Juventus

Pour son entraîneur Andrea Pirlo, la Juventus a commis beaucoup trop d'erreurs contre le FC Porto. En témoigne le second but encaissé en prolongation sur coup franc, la frappe de Sergio Oliveira traversant un mur turinois complètement poreux. "On a commis quatre erreurs en deux matches, c'est beaucoup, a regretté le coach italien. Quand tu fais autant d'erreurs, c'est normal de pouvoir être éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si on avait marqué en début de rencontre (occasion de Morata), le match aurait pu être très différent. En supériorité numérique, il fallait tenter de les écarter au maximum, on a essayé de le faire avec calme. Le comportement du mur ? Les joueurs n'ont pas compris l'importance de ce tir, peut-être du fait qu'il était lointain, et ils se sont tournés. Quand tu fais cette erreur, tu la paies et tu ne vas pas en quarts..."

La Juventus larguée aussi en Serie A...

Double buteur, Federico Chiesa était lui aussi amer après la rencontre, au micro de Sky Sport : "Mes deux buts ? Cela n'amène rien ce soir (mardi), on voulait passer. Il y a une grande tristesse, une grande amertume. Je pense qu'on méritait de passer, on a eu des occasions, on a tiré sur la barre. On a fait des erreurs puisqu'on est éliminés, mais maintenant il faut penser au championnat et à la finale de la Coupe d'Italie (en mai contre l'Atalanta). Le championnat est très dur cette année, mais on croit encore au scudetto. La Juve ne lâche jamais." Et il faudra être solide côté Turinois, pour remporter un nouveau scudetto, avec 10 points de retard sur le leader. "Comment on rebondit ? En oubliant ce match, il va falloir quelques jours, et puis on va se concentrer sur le championnat. On est en mars, il reste beaucoup de matches, il faudra faire au mieux pour remonter au classement."

Arrivé sur le banc cet été après le renvoi de Maurizio Sarri, lui aussi éliminé au même stade en C1 la saison dernière, Andrea Pirlo ne veut pas imaginer un départ précipité. "Je ne sais pas si Maurizio Sarri avait été remplacé la saison dernière à cause de l'élimination, moi je continue à travailler sur un projet plus large. Ce n'est que la première année de ce nouveau projet." Mais c'est déjà une année décevante pour le champion du monde 2006, qui va devoir maintenant gérer le dossier Cristiano Ronaldo, forcément lui aussi dégoûté de voir une de ses dernières chances d'accrocher une Ligue des champions, dans un troisième club différent, s'envoler.













Par Matthieu