Angers SCO - ASSE : Duel de flops entre Diony et Modeste ?

Publié le 10 mars 2021 à 18:15

Angers SCO - ASSE est l’une des affiches de la 29e journée de Ligue 1, prévue au stade Raymond Kopa, samedi (13h). Ce match oppose deux attaquants qui ont joué pour les deux clubs : Loïs Diony et Anthony Modeste. Christophe Lagrange, lui aussi ancien Stéphanois et Angevin, évoque un duel "marrant" entre deux flops.

ASSE : Modeste « dans une équipe malade », selon Lagrange

Recruté par l’ ASSE en janvier 2021 pour renforcer offensivement l’équipe de Claude Puel, Anthony Modeste n’a pas marqué le moindre but en 6 matchs disputés, dont 5 en championnat. L’attaquant prêté par le FC Cologne n’a pas été décisif en 298 minutes de jeu sous le maillot des Verts. Ce samedi, il sera opposé à un autre avant-centre passé par l’AS Saint-Étienne, sans avoir réussi à s’y imposer. Transféré à Angers SCO pendant le mercato d’été 2020, Loïs Diony a été un flop dans le Forez. En 65 matchs joués, il a inscrit 9 buts pour 4 passes décisives. Poussé dehors, il avait été prêté six mois (de janvier à mai 2018) à Bristol City (en D2 anglaise). Le natif de Mont-de-Marsan est pourtant la recrue la plus chère de l’histoire de l’ ASSE. Il avait été transféré du Dijon FCO pour 10 M€. Mais si les deux Français ont été en manque de réussite à Sainté, il y a bien une raison. Selon, Christophe Lagrange (54 ans), Anthony Modeste est arrivé « dans une équipe malade ». De ce fait, « ce n’est pas évident » pour lui d’être efficace immédiatement, d’après l’ancien attaquant de Verts et du SCO.

Angers SCO favori contre l'AS Saint-Étienne ?

Christophe Lagrange a ensuite analysé la confrontation entre les deux avants-centres. « Ce match sera un duel d’attaquants, avec Loïs Diony passé par l’ ASSE et Anthony Modeste qui s’est révélé à Angers SCO. […] Ça va être marrant. Modeste, qui manque de compétition, on pense qu’il va être le sauveur… », a-t-il indiqué, avant de livrer son pronostic. « Les Verts vivent une saison difficile, je suis triste de les voir à cette (16e) place. […] Si l’on se réfère au classement, Angers (9e) part favori. Mais sur un match, tout est possible. L’AS Saint-Étienne ne va pas venir en victime ».

Pour mémoire, Loïs Diony (28 ans) a joué à Sainté de 2017 à 2020. Indésirable, il a été libéré de sa dernière année de contrat. Il a donc rejoint le Sporting Club de l’Ouest, le 10 septembre 2020, librement de tout engagement. Cette saison, il a marqué 4 buts et a offert 2 passes décisives avec les Noir et Blanc, en 26 apparitions en L1. Quant à Anthony Modeste (32 ans), il avait défendu les couleurs des Angevins, lors de l’unique saison 2009-2010. Il avait pris part à 40 matchs et avait marqué 20 buts avec les Scoïstes. Le natif de Cannes est prêté à l’ ASSE, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison.













