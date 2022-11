ASSE : Un attaquant se confie sur son passage à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 14 novembre 2022 à 21:11

Le passage d’un attaquant à l’ ASSE a été un fiasco. Cependant, il avoue que les trois saisons sous le maillot des Verts lui ont donné une notoriété.

Le transfert record de Loïs Diony à l’ ASSE a été un échec. Le club ligérien a déboursé 10 millions d'euros pour le recruter, selon les chiffres de Transfermarkt, mais il n’a pas été à la hauteur des attentes de la direction de l’AS Saint-Etienne et des différents staffs techniques qu’il a connu. Lors de sa première saison (2017-2018), il a joué 17 matchs, dont 16 en Ligue 1, lors de la première moitié de l’exercice, sans marquer le moindre but. Décevant, l’avant-centre acheté au Dijon FCO avait été prêté à Bristol City en Championship en janvier 2018. À l’issue de son prêt au club anglais, Loïs Diony est revenu à l’ ASSE, sans avoir inscrit un seul but toute la saison. Les deux saisons suivantes, il a été un flop au sein de l’équipe stéphanoise renforcée offensivement par Robert Beric (revenu de prêt d’Anderlecht), Wahbi Kazri arrivé libre du Stade Rennais, puis Denis Bouanga.

ASSE : Loïs Diony retient un point positif de son passage à Saint-Etienne

En trois saisons passées à l’ ASSE, l’attaquant natif de Mont-de-Marsan a inscrit seulement 9 buts en 65 matchs disputés. Poussé dehors, il a quitté les Verts librement à un an de la fin de son contrat et s’est engagé avec Angers SCO en septembre 2020. Malgré son passage complètement raté à Saint-Etienne, Loïs Diony ne regrette pas d’avoir porté le maillot des Verts (2017-2020). Pour lui, ce fut une expérience qui lui a donné de la visibilité.

« On ne peut pas refuser l’AS Saint-Étienne. C'est un gros et mythique club en France. C'est peut-être aussi grâce à l’ ASSE que j'ai encore cette cote aujourd'hui qui me permet d'être reconnu dans les rues. Même si ça n'a pas été le top du top, je suis tout de même content de mon passage là-bas », a déclaré l'attaquant du SCO, sur le plateau de France 3 Pays de la Loire.