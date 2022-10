ASSE Mercato : L'énorme regret de Claude Puel chez les Verts

Ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a dévoilé son plus grand regret chez les Verts dans son dernier livre.

Ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel s’est livré dans son livre « Libre » publié aux éditions Solar. Le technicien castrais a abordé quelques grandes lignes de sa carrière. Il est notamment revenu sur son passage à l’ASSE. Arrivé au cours de la saison 2019-2020, l’ancien coach de Leicester a été remercié en cours de la saison dernière. Dans son ouvrage, l’ancien coach des Verts a évoqué des épisodes marquants de son magistère sur le banc stéphanois. Il a également dévoilé son plus grand regret durant son passage dans le Forez. Le technicien âgé de 61 ans est déçu de n’avoir pas pu compter sur un renfort arrivé lors du mercato d’hiver de 2021.

À la recherche d’un attaquant pour redresser la barre en championnat, l’AS Saint-Étienne avait coché le nom d’Anthony Modeste. L’avant-centre avait alors été prêté sans option par Cologne aux Verts. Mais sa pige à Geoffroy-Guichard ne restera pas dans les annales du club ligérien. Diminué par les pépins physiques, il n’a disputé que huit rencontres sous la tunique verte sans se montrer décisif. De quoi affliger Claude Puel. Surtout qu’après son opération, l’attaquant également passé par l’OGC Nice est revenu à son meilleur niveau à son retour en Allemagne. Depuis cet été, il défend d’ailleurs les couleurs du Borussia Dortmund.

« Avant qu’il ne parte, je lui confiais mes regrets de ne pas l’avoir vu s’exprimer à son meilleur niveau et le remerciais pour son comportement exemplaire. Anthony avait en fait un vrai problème de pubalgie qu’il devait régler. […] Anthony s’est fait opérer, a bossé et réalisé une grande et magnifique saison 2021-2022 à Cologne, il a mis 20 buts en Bundesliga. J’en suis sincèrement heureux pour lui et pour sa famille, avec un petit clin d’oeil à mon ami Serge Recordier, son beau-père ».