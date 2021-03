Stade Rennais : La déception de Génésio après sa première

Publié le 11 mars 2021 à 00:10

Bruno Génésio a dirigé sa première rencontre sur le banc du Stade Rennais mercredi. Le nouveau coach du SRFC a raté ses débuts, Rennes s’étant incliné (1-0) contre l’Olympique de Marseille.

Première ratée pour Génésio avec le Stade Rennais

La série noire se poursuit pour le Stade Rennais. Opposé à l’Olympique de Marseille mercredi, le SRFC a étendu sa série de matchs sans victoire à neuf. Pire, Rennes a été battu par l’OM à l’Orange Vélodrome (1-0). Le club breton reste désormais sur six défaites toutes compétitions confondues. Contre Marseille, Bruno Génésio dirigeait sa première rencontre en tant qu’entraîneur de Rennes. Le successeur de Julien Stéphan n’a pas eu le même succès que Jorge Sampaoli. Le technicien argentin vivait également son baptême de feu avec le club phocéen. Le nouveau coach du SRFC a nourri des regrets après cette première manquée. Pour le technicien rhodanien, un match nul (pour cette rencontre en retard comptant pour la 22e journée) aurait été plus équitable.

Les regrets de Génésio après Marseille

« Le premier sentiment, c’est la déception. On ne méritait pas de perdre, le nul aurait été plus équitable sur la physionomie du match », a déploré Bruno Génésio cité par L’Équipe. Le nouveau coach du Stade Rennais est déjà tourné vers son prochain rendez-vous. « Il faut se projeter sur le prochain match, positiver sur ce qui a bien marché et travailler sur ce qu’on peut améliorer », a déclaré l’entraîneur rennais. Dimanche, Rennes sera opposé au RC Strasbourg (15e) lors de la 29e journée de Ligue 1 Conforama. Le SRFC pointe actuellement à la 10e place au classement avant cette rencontre. Marseille, son bourreau du soir, remonte à la 6e place.













Par Ange A.