Liverpool : Klopp et les Reds retrouvent des couleurs en C1

Publié le 11 mars 2021 à 11:00

Liverpool s'est imposé (2-0) face au RB Leipzig en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Une victoire obtenue sur le même score qu'au match aller en Allemagne, qui offre une place en quarts de finale aux hommes de Jürgen Klopp. Ces derniers sont à la peine en Premier League, avec six défaites consécutives dans leur antre d'Anfield Road. Une bouffée d'air frais aussi, pour l'entraîneur allemand des Reds, qui se donne un peu d'air, mais qui va tout de même devoir redresser la barre en championnat, tout en espérant un tirage clément en C1.

Petit évènement : Liverpool gagne à domicile !

Liverpool a retrouvé de l'allant à domicile, et voilà qui doit faire du bien aux joueurs de la Mersey. Emmenés par Jürgen Klopp, les Reds ont renoué avec la victoire à domicile, alors que ce retour contre le RB Leipzig s'annonçait tendu. Le coach allemand a été très satisfait de la performance de ses protégés. "On s'est créé beaucoup d'occasions. Des occasions énormes en première période qu'on n'a pas marquées. Ce que les garçons ont vraiment bien réussi, c'est que personne n'a pu voir à quel point Leipzig pouvait être bon. On a très bien défendu contre eux parce que (cette équipe) est un monstre vraiment. Ils sont tellement puissants et il y a tous ces appels dans le dos, mais on a su très bien défendre contre ça, tous mes compliments aux garçons."

Les Reds de Klopp maintenant relancés ?

Pour ce match, il fallait oublier la situation en championnat, au classement duquel Liverpool ne pointe qu'à la huitième place, à 25 points du leader, Manchester City. Peu reluisant pour un champion en titre. "Il a fallu qu'on laisse derrière nous la Premier League pour venir ici et vraiment essayer de gagner. Les garçons ont pris du plaisir ce soir (mercredi), mais en faisant tout le sale boulot nécessaire", a commenté Jürgen Klopp. Des qualités qu'il faudra maintenant montrer en championnat. Quant à son avenir, Jürgen Klopp n'avait pas fait de mystère à la veille du match, alors que la place de sélectionneur en Allemagne sera vacante après l'Euro et le départ programmé de Joachim Löw. "Non, je ne serai pas disponible pour prendre en main la sélection d'Allemagne cet été ou après l'été. J'ai encore trois ans de contrat à Liverpool. C'est une situation simple, j'ai signé un contrat et j'essaie de l'honorer", a déclaré Klopp, fermant la porte à un départ.













Par Matthieu