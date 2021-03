Stade Rennais Mercato : Rugani justifie son départ de Rennes

Publié le 11 mars 2021 à 18:00

Le Stade Rennais avait obtenu le prêt de Daniele Rugani de la Juventus, au mercato estival. Mais son contrat en Bretagne avait été écourté au bout de 4 mois. Rentré en Italie, il a été prêté à Cagliari, dans la foulée. Le défenseur a confié à la Gazzetta dello Sport qu’il ne regrette pas son bref passage à Rennes.

Stade Rennais : Rugani, « je n'ai pas eu de chance »

Prêté au Stade Rennais le 3 octobre 2020, pour la saison 2020-2021, Daniele Rugani n’est pas allé au terme de son contrat. Il est parti de Rennes plus tôt. En effet, il n’avait pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe de Julien Stéphan. Renvoyé à son club d’origine, l’arrière central a été prêté à Cagliari. Revenu sur son départ précipité de la Ligue 1, il justifie sa décision. « Parce que j'ai commencé à trop réfléchir. Quand vous pensez trop, cela signifie que quelque chose ne va pas. Et j'ai décidé de venir à Cagliari », a expliqué le joueur de la Juventus. « J’y suis également allé (au Stade Rennais) pour la Ligue des champions, qui s’est ensuite envolée. Mais, j'ai eu une blessure à la cuisse, puis une rechute. Je n'ai pas eu de chance, mais je ne regrette pas du tout mon choix. Je voulais me prouver quelque chose, je voulais un changement », a fait savoir l'international italien (7 sélections).

Seulement 2 matchs disputés avec le SRFC

Daniele Rugani a disputé un seul match avec les Rouge et Noir en Ligue 1. C’était contre le Dijon FCO (1-1), le 16 octobre 2020. Il avait pris part à un autre match en phase de poule de la Ligue des champions, contre le FC Séville (0-1), le 28 octobre 2020. Titulaire, le joueur de 26 ans avait quitté ses coéquipiers au bout de 17 minutes de jeu, suite à une blessure à la cuisse gauche. En Sardaigne, il a fait 6 apparitions en Serie A et a marqué un but depuis son départ du SRFC. Le natif de la province de Lucques est lié à la Vieille Dame jusqu'en juin 2023 et vaut 10 M€ sur le marché des transferts.













Par ALEXIS