OM Mercato : Le premier coup de Sampaoli déjà identifié

Vainqueur pour sa première avec l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a eu le temps de rôder son nouvel effectif. Le nouveau coach de l’ OM souhaite conserver un milieu de terrain prêté avec option d’achat.

Sampaoli veut conserver un milieu à l’ OM

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a réussi ses débuts sur le banc phocéen. Mercredi, l’ OM a dominé le Stade Rennais (1-0) au Vélodrome pour la première de son nouveau coach. Le technicien argentin a réussi un coup gagnant puisque c’est un remplaçant qui a offert les trois points au club provençal. Entré à la place de Dimitri Payet, Mickaël Cuisance a inscrit le seul but de la partie à deux minutes de la fin du temps règlementaire. Sous le charme du milieu prêté par le Bayern, Jorge Sampaoli a émis le vœu de conserver définitivement le joueur de 21 ans. « On a des échanges quotidiens, lui aussi réfléchit à la possibilité mais s’il y a moyen de trouver un compromis pour qu’il reste, oui, nous le souhaitons », a déclaré l’Argentin après la rencontre.

Mickaël Cuisance intéressé par le projet de Sampaoli ?

Héros de Marseille contre le Stade Rennais, Mickaël Cuisance a partagé sa joie de travailler avec Jorge Sampaoli. Le milieu s'inscrit dans la durée dans le projet de son nouvel entraîneur. « C'est un coach que tout joueur rêve d'avoir. Il aime attaquer et il aime marquer. Il y a quoi de mieux dans le foot que ça. C'est comme ça qu'on se fait plaisir. Ce n'est pas un travail à court terme. Ça fait 3 jours qu'il travaille avec nous. Il a su nous remotiver et nous redonner l'envie », a confié le joueur au micro de Canal+. Reste plus qu'à savoir ce qu'en pense Pablo Longoria, le nouveau président de l' OM. Le club phocéen dispose d'une option qui se situe entre 10 et 18 millions d'euros.













