Barça Mercato : Surprise, Ronald Koeman déjà vers la sortie ?

Publié le 12 mars 2021 à 09:05

Suite à la récente élimination du FC Barcelone en Ligue des champions, l’avenir de Ronald Koeman fait déjà parler. Le nouvel exécutif du Barça envisagerait de remercier le technicien néerlandais au terme de la saison.

Laporta élu, l’avenir de Koeman menacé au Barça

La récente élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone implique des changements dans l’organigramme du club. Selon la presse espagnole, Ronald Koeman ne survivra pas sur le banc du Barça. Sur les ondes de la Cadena SER, Manu Carreno a même assuré que le successeur de Quique Sétien, à qu’il reste un an de contrat, n’entre pas dans les plans du nouveau patron des Blaugranas. « Dans la feuille de Joan Laporta, le numéro un des entraîneurs n'est pas Ronald Koeman […] Personne ne peut garantir que Koeman va continuer », a confié le journaliste. Le départ du technicien néerlandais devrait survenir à la fin de la saison. Avec l’élimination de Barcelone en Ligue des champions, il ne lui reste plus que le championnat et la Coupe pour sauver la saison du club.

Des noms pour la succession de Koeman ?

Selon la presse locale, Joan Laporta veut apporter un peu de fraîcheur sur le banc. Le président du Barça voudrait installer un technicien plus jeune à la place de Koeman. Déjà annoncé lors de l’éviction d’Ernesto Valverde, Xavi Hernandez (41 ans) serait le favori du président barcelonais. Champion du Qatar et vainqueur de la Coupe, l’ancien maître à jouer des Blaugranas réalise d’excellents débuts en tant qu’entraîneur. Son retour au club permettrait également de retenir Lionel Messi. Outre Xavi, Laporta serait également intéressé par Mikel Arteta (38 ans, Arsenal), disciple de Pep Guardiola, et Julian Nagelsmann (33 ans, RB Leipzig).













Par Ange A.