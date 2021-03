OM - Brest : Jean Lucas et ses retrouvailles avec Sampaoli

Publié le 12 mars 2021 à 21:45

Jorge Sampaoli, nouvel entraîneur de l’ OM, va retrouver Jean Lucas, milieu de terrain du Stade Brestois qu’il a eu sous ses ordres au FC Santos (Brésil). Le Brésilien est enthousiaste à l’idée d’affronter son ancien coach en Ligue 1, ce samedi (17h).

OM : Sampaoli a aidé Jean Lucas au Brésil

Jorge Sampaoli a remporté son premier match sous les couleurs de l’ OM mercredi dernier face au Stade Rennais FC (1-0) sur la pelouse du stade Vélodrome. Lors de son deuxième match avec le club phocéen, le nouveau coach croisera le chemin de l’un de ses anciens protégés. Ces retrouvailles sont pour ce samedi, à Marseille.

En effet, Jean Lucas est dans le groupe du Stade Brestois, pour le match de la 29e journée du championnat français contre l’Olympique de Marseille. Il connait bien l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli avec qui il a travaillé au FC Santos lors de la saison (2018-2019). « Samedi, ce sera un match spécial pour vous contre l' OM ? Oui, je vais revoir Jorge Sampaoli (sourire) », a répondu le Brésilien en conférence de presse d’avant-match.

Jean Lucas assure d’ailleurs que le nouveau patron du staff technique du club phocéen a joué un rôle « très important dans sa carrière ». « Il m'a donné l'opportunité d'exploser au Brésil. J'espère qu'il sera content de me voir, parce que moi je suis très content. Il compte pour moi », a-t-il déclaré.

Le joueur prêté par l’OL au SB29 a raconté comment Jorge Sampaoli l’a aidé au sein du plus grand club de foot de Sao Paulo. « En 2019, j'étais à Flamengo, dans le club de ma ville, j'avais fait environ 25 matchs. Et il m'a appelé pour le rejoindre à Santos, mais je ne voulais pas. À Rio de Janeiro, tout le monde me connaissait, j'avais mes amis... Mais mon père m'a dit que ça pourrait changer ma vie. Et c'est vrai : en seulement quatre mois, Sampaoli a changé ma vie », a-t-il témoigné.

Le Brésilien promet de venir plus fort à l'OL

Le milieu de terrain de 22 ans a également évoqué sa situation personnelle et son avenir à l'Olympique Lyonnais où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Selon lui, Rudi Garcia ne lui a pas fait assez confiance. « Il ne me faisait pas jouer, mais j'ai toujours continué à travailler. Je savais qu'un jour un club viendrait me chercher pour me faire jouer, que j'aurais l'opportunité de montrer que je suis un bon joueur. C'était frustrant pour moi à l'OL. Les rares fois où j'entrais, j'entrais pour deux minutes », a expliqué le milieu de terrain de 22 ans.

Par ALEXIS