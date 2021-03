LOSC : Un important retour pour le choc contre l’AS Monaco

Publié le 13 mars 2021 à 06:00

Leader du championnat, le Lille OSC se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco lors de la 29e journée. Pour cette affiche du haut de tableau, le LOSC enregistre un important retour.

Le LOSC avec un renfort de taille contre Monaco

Vainqueur de l’Olympique de Marseille lors de la dernière journée, le Lille OSC joue encore gros ce dimanche. Le LOSC se rend sur la pelouse de Louis II pour défier l’AS Monaco, actuel 4e de Ligue 1. Pour cette rencontre, Chrstophe Galtier a annoncé le retour d’un important élément. Absent depuis deux mois en raison d’une lésion au mollet, Burak Yilmaz est apte pour ce choc de la 29e journée de Ligue 1. « Burak a fait toute la semaine d’entraînement avec nous, sans restriction. Il aurait été prématuré de l’emmener en Corse mais il est disponible pour les matches qui arrivent. On attendait qu’il soit définitivement guéri et libéré sur un plan mental », a indiqué le coach lillois cité par L’Équipe.

Une absence et une incertitude contre l’ASM

Le retour de Burak Yilmaz constitue une excellente nouvelle pour Lille. L’attaquant turc compte 9 buts et 4 passes décisives en 18 apparitions en championnat. Reste plus qu’à savoir si Christophe Galtier va le lancer d’entrée contre le club de la Principauté. Yilmaz de retour, un autre attaquant sera sur le flanc contre Monaco. Christophe Galtier a annoncé le forfait d’Isaac Lihadji contre l’ASM. Pour le coach du LOSC, l’ailier de 18 ans souffre de douleurs aux adducteurs. L’entraîneur lillois estime qu’il lui faudra entre « trois à quatre jours de soins » pour s’en remettre. Dernière incertitude à lever, la présence ou non de José Fonte, le capitaine des Dogues, contre le club du Rocher. Le défenseur portugais avait manqué le déplacement en Corse contre le Gazélec.













Par Ange A.