OM : Sprint final, Jorge Sampaoli lance un appel après Brest

Publié le 14 mars 2021 à 06:30

Jorge Sampaoli réussit ses débuts sur le banc de l’Olympique de Marseille. Le nouveau coach de l’ OM a enregistré une deuxième victoire samedi contre le Stade Brestois. Satisfait du résultat, le technicien argentin a adressé un message pour la fin de la saison.

L’ OM version Sampaoli enchaîne contre Brest

L’Olympique de Marseille retrouve le sourire avec Jorge Sampaoli. Samedi, l’ OM a dominé le Stade Brestois (3-1) lors de la 29e journée du championnat. Contre Brest, Jorge Sampaoli a enchaîné sa deuxième victoire avec le club phocéen. Après la rencontre, le coach marseillais a salué l’état d’esprit de son groupe. Pour le technicien argentin, cette victoire acquise à l’arraché émane davantage de l’énergie émotionnelle que de la tactique. « L’énergie de l’équipe a permis aujourd’hui de surpasser l’égalisation et de l’emporter. C’est une victoire acquise avec l’énergie, avec la volonté. Ça permet de travailler avec plus de sérénité », a analysé l’entraîneur cité par L’Équipe.

Des aspects à améliorer pour une fin de la saison réussie

Satisfait de la victoire, Jorge Sampaoli estime qu’il reste encore du travail à faire. Le nouveau coach de l’ OL entend imposer une idéologie de jeu à Marseille. Pour y parvenir, il en appelle à l’unité de son groupe. « Maintenant, on doit commencer à s’améliorer dans le jeu […] L’équipe doit s’unir derrière une idée, en regardant au-delà du résultat. Le combat d’un entraîneur est d’installer une idée. Il y aura des moments différents et c’est là qu’on verra le niveau de l’équipe et si elle peut s’unir autour d’un projet commun », a poursuivi l’ancien sélectionneur de l’Argentine.

Sampaoli ne lâche pas Thauvin

Comme après sa première réussie contre le Stade Rennais, Jorge Sampaoli a de nouveau encensé Florian Thauvin. L’ailier marseillais a permis aux siens de reprendre l’avantage en fin de match après l’égalisation de Lilian Brassier. Alors que son attaquant est en fin de contrat, le coach marseillais a lancé un message sibyllin à l’endroit de la direction du club. « Le but de Thauvin a été important. Il est venu vers moi pour me souhaiter un bon anniversaire. Il a besoin de retrouver son meilleur niveau. Mais c’est un joueur déterminant, différent », a lâché l’Argentin.













Par Ange A.