EX - ASSE Mercato : Leicester, Wesley Fofana sur le départ ?

Publié le 15 mars 2021 à 06:30

Pour ses premiers mois en Angleterre, Wesley Fofana a mis le Royaume à ses pieds. L’ancien défenseur de l’ ASSE serait même déjà courtisé par un autre cador de Premier League.

Wesley Fofana confirme son statut à Leicester

Recruté à 35 millions d’euros (hors bonus), Wesley Fofana justifie le montant investi sur lui par Leicester City. Du haut de ses 20 ans, le défenseur central s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Brendan Rodgers. L’ancien de l’AS Saint-Étienne a déjà disputé 26 rencontres cette saison avec les Foxes, actuels troisièmes de Premier League. Bien que sous contrat avec Leicester jusqu’en 2025, l’avenir de Fofana semble déjà menacé. Le défenseur formé à l’ ASSE serait convoité par un autre cador du championnat anglais. Les prestations de Fofana auraient notamment dans l’œil de Manchester United comme le rapporte The Sun. La direction des Reds Devils souhaiterait désormais l’enrôler, ce dès le prochain mercato.

Man United à l’affût pour l’ancien de l’ ASSE ?

Ancien milieu de Manchester United, Owen Hargreaves a commenté la rumeur envoyant Wesley Fofana à Old Trafford. Pour l’ancien mancunien, un transfert de Fofana est possible, tant Ole Gunnar Solskjaer a besoin d’un colosse pour épauler Harry Maguire en défense. Ces derniers jours, c’est le nom du Madrilène Raphaël Varane qui avait été évoqué. Mais aux dernières nouvelles, le champion du monde tricolore devrait rempiler avec le Real Madrid. « Il a le style de Ramos et Varane en même temps. Il serait parfait pour compléter Harry Maguire en défense », a indiqué l’ancien Red Devil dans les colonnes du journal. Reste maintenant à savoir si l’ancien de l’ ASSE est intéressé par un départ de Leicester près d’un an après sa signature. De son côté, la direction de Saint-Étienne devrait suivre l’évolution de ce dossier avec attention. Club formateur de Fofana, Sainté pourrait empocher un autre chèque en cas de transfert de son ancien défenseur. Un chèque serait le bienvenu au moment où les Verts enregistrent un énorme déficit financier.













Par Ange A.