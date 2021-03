OM Mercato : Trois renforts à l'Olympique de Marseille ?

Publié le 15 mars 2021 à 14:30

Promu président de l’ OM après le limogeage de Jacques Henri-Eyraud, Pablo Longoria met en place son équipe. En plus des renforts annoncés au sein de l’équipe du nouveau coach Jorge Sampaoli, l’ex-directeur du football a décidé de renforcer la cellule recrutement du club phocéen.

OM : Longoria promet des joueurs au profil recherché par Sampaoli

Pablo Longoria a été nommé président de l’ OM en remplacement de Jacques Henri-Eyraud viré le 16 février 2021. Déjà sur la piste de Jorge Sampaoli, du temps où il était le directeur du football, le nouveau bras droit de Frank McCourt a officialisé la signature de ce dernier à Marseille, dès sa nomination. Lors de la conférence de presse de présentation du nouveau coach des Olympiens, le dirigeant de 34 ans a dévoilé les grandes lignes du prochain mercato. « Depuis le premier jour, on travaille pour trouver des solutions pour le prochain mercato, avec beaucoup de joueurs en prêt avec des options d’achats. On va décider ensemble avec Jorge pour certains joueurs. D’autres, aussi, qui sont en fin de contrats. Il y a beaucoup de changements, avec un coach qui a un style, il est nécessaire de s’adapter à lui. On n'a pas forcément ciblé des noms, mais des profils pour pouvoir lui permettre de mettre en place le jeu qu’il a en tête », a expliqué le successeur de Jacques-Henri Eyraud. « On doit attendre le véritable OM de Jorge Sampaoli la saison prochaine. (...) Avec des joueurs adaptés au profil, à sa façon de jouer », a-t-il indiqué ensuite.

3 nouveaux scouts dans la cellule recrutement de Marseille

Pour se donner les moyens de mettre de bons joueurs à la disposition du successeur d’André Villas Boas, Pablo Longoria compte renforcer la cellule recrutement. Selon les informations de La Provence, le nouveau président, « épaulé par David Friio qui prend de plus en plus de poids en interne, a décidé de miser sur trois scouts : Sergio Santomé, Mathieu Seckinger et Benjamin Brat ». La décision de l’Espagnol n’a pas été prise après son ascension au poste de président de l’ OM. Le journal régional croit savoir que ce changement était prévu bien avant. « C’était dans l’air depuis quelque temps. […] La cellule recrutement du club va être changée de fond en comble, Pablo Longoria détricotant patiemment est méthodiquement le travail entrepris par Andoni Zubizarreta et son adjoint Albert Valentin », a précisé la source. Le média confirme par ailleurs que Narcisse Julia, chargé du suivi des joueurs en Espagne et au Portugal et de faire le lien avec l’Amérique du Sud, a claqué la porte, après le départ de Zubizarreta.













Par ALEXIS