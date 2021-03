PSG : Keylor Navas se défend des accusations en sélection

Publié le 16 mars 2021 à 09:45

Keylor Navas brille avec le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Cependant, il est accusé dans son pays par Adrian Gutierrez, ancien directeur des équipes nationales et Eduardo Li, ancien président de la Fédération de football du Costa Rica. Et l’affaire portée devant la justice par le gardien de but des Parisiens et deux anciens coéquipiers costariciens est jugée depuis vendredi. Les accusés attaquent ces anciens dirigeants de la Fédération costaricienne pour diffamation.

PSG : Keylor Navas accusé de matchs truqués

Keylor Navas, dernier rempart du PSG, et deux ex-internationaux costariciens (Bryan Ruiz et Celso Borges) ont-ils planifié de perdre trois matchs de suite avec leur sélection, afin de faire virer Jorge Luis Pinto, ancien sélectionneur du Costa Rica ? C’est en effet l’accusation portée par Eduardo Li sur le portier du Paris Saint-Germain et ses ex-coéquipiers en sélection. « Les joueurs ont ressorti la clause de confidentialité qu'on avait avec Pinto qui disait qu'en cas de trois défaites de suite, son contrat était résilié. Mais comme la Fédération n'avait pas de raison de le licencier, Keylor Navas a dit qu'il était prêt à perdre trois matchs », a déclaré l’ex-dirigeant au tribunal, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le portier du Paris SG se dit ''très surpris'' par ces accusations

Des accusations rejetées en bloc par le joueur de 34 ans et ses co-accusés. Ces derniers souhaitent en effet de rétablir leur honorabilité via le procès intenté contre les anciens responsables de leur fédération de football. « Nous sommes très surpris. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nos bouches et cela n'arrivera jamais, car nous sommes des footballeurs professionnels depuis de nombreuses années, nous avons un honneur et un prestige », s’est défendu Keylor Navas, via visioconférence depuis Paris, selon le journal Extra.

Pour mémoire, cette affaire jugée maintenant par un tribunal de San José (capital du Costa Rica) remonte à 2014. Cette année-là, les Ticos (appellation de la sélection costaricienne) avaient créé la surprise à la Coupe du monde disputée au Brésil. Le gardien de but du PSG et ses coéquipiers avaient atteint les quarts de finale. Ils avaient été sortis par les Pays-Bas aux tirs au but (0-0 a.p., 4-3 t.a.b).













