PSG - LOSC : Galtier avec des incertitudes avant le Paris SG

Publié le 16 mars 2021 à 15:45

Le LOSC se déplace au Parc des Princes en tant que leader de la Ligue 1 pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, mercredi (17h45). Un match important pour les deux clubs, qui ne veulent pas galvauder le prestige de cette compétition. Et Christophe Galtier a préféré prévenir, il ne jouera pas avec une équipe de coiffeurs, alors que se profile un match contre Nîmes ce week-end avant la trêve internationale. Côté Parisien, Mauricio Pochettino sera lui privé encore une fois de Neymar, préservé en vue du déplacement compliqué qui attend le PSG sur le terrain de l'Olympique Lyonnais, dimanche.

Galtier ne jouera pas avec une équipe bis

Pas question pour Christophe Galtier de laisser filer une chance de battre le PSG et d'offrir au LOSC un quart de finale de Coupe de France. "J'ai lu des commentaires comme quoi je mettrais une équipe C, une équipe D... Mike Maignan jouera, a confié Christophe Galtier en conférence de presse d'avant match. C'est notre 13e ou 14e match de l'année, dimanche-mercredi est un enchaînement difficile. Automatiquement, ce sera pas le même onze mais dire qu'on va faire jouer une équipe C... Je crois avoir deux équipes A et c'est ce que nous avons fait en première partie de saison. Les deux matchs sont importants (Paris et Nîmes). Je regarde les temps de jeu, l'énergie laissée par certains, je sais qu'il y a des postes doublés avec des joueurs de qualité et par rapport à l'enchaînement des matchs, il y a de rotations obligatoires."

Un tirage difficile pour le LOSC

Evidemment, il faudra batailler dur contre le PSG et le LOSC n'aura pas la tâche facile contre une équipe qui sort de deux contre performances face au Barça et au FC Nantes. "On ne peut pas dire que tirer Paris est un bon tirage. On a tiré un bel adversaire, sûrement supérieur à nous et qui veut gagner cette compétition. Si on veut aller loin, voire gagner, il faut automatiquement battre Paris pour avoir une chance de l'emporter. Même si, à mes yeux, le PSG reste le favori pour le titre, il faut tout re-situer dans un contexte pour les défaites du PSG. Est-ce mieux d'affronter le PSG maintenant que sur une confrontation avec un match par semaine ? Ils ont des failles."

Mais Christophe Galtier n'est pas sûr d'avoir un Lille OSC au complet. "J'ai une incertitude pour Renato qui a reçu un coup contre Monaco, il va passer des examens cet après-midi (mardi). C'est possible que Burak Yilmaz ait 45 minutes, plus ou moins. Il va falloir qu'il retrouve du rythme, des repères et pour cela, il doit être rapidement sur le terrain. Lihadji est apte pour demain (mercredi)." En face, Mauricio Pochettino sera privé de Neymar, toujours en reprise, Pablo Sarabia, touché à la hanche, et Juan Bernat, toujours en période de rééducation.













Par Matthieu