PSG : Un groupe parisien touché défie le LOSC en Coupe de France

Publié le 16 mars 2021 à 17:00

Le PSG affronte le LOSC au Parc des Princes, mercredi à 17h45 en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre synonyme de rebond pour les hommes de Mauricio Pochettino après la grosse contre performance en Ligue 1 dimanche face au FC Nantes (1-2) et une rencontre de Ligue des champions moyenne contre le FC Barcelone. Mais le Paris Saint-Germain vit un moment compliqué avec l'absence de Neymar et les cambriolages de deux de ses joueurs, Angel Di Maria et Marquinhos, dont les familles ont été bien secoués.

Un match difficile en Coupe de France contre le LOSC

Pour Mauricio Pochettino, le LOSC est évidemment un adversaire coriace. Et le leader de Ligue 1 vient pour s'imposer au Parc des Princes. "Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. C'est une évidence. On devra faire en sorte d'être costauds, ce sera un match difficile. L'objectif ne change pas pour nous : gagner, gagner et encore gagner. Affronter la meilleure équipe du moment c'est peut être une bonne chose pour nous. On va essayer de les mettre en difficulté, s'adapter aux circonstances. Mais on sait que ce ne sera pas simple", a estimé l'entraîneur du PSG en conférence de presse d'avant match.

Pour ce match de Coupe de France, et avant le choc en Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais dimanche, le PSG va sans doute devoir modifier un peu son onze de départ. "On est en train d'analyser le rendement de chaque joueur. On doit tenir compte de ça. Il y a un travail important du staff sur le plan physique et sur le mental. Mais on choisira la meilleure équipe pour affronter Lille car c'est un rendez-vous important", a expliqué Pochettino, qui sera privé de Neymar. "Il ne sera pas la, demain (mercredi), comme vous le savez. Notre objectif, pour lui et pour nous, c'est de compter sur Neymar pour le déplacement à Lyon."

Les joueurs du PSG très affectés par les cambriolages

Quant au groupe parisien, il a vécu des moments difficiles ces derniers jours, entre la défaite contre Nantes et les cambriolages. "Aujourd'hui (mardi), ça va un peu mieux. Dimanche soir, ce n'était pas terrible et c'est normal. Hier (lundi), il y avait encore beaucoup de préoccupation, mais ça passe peu à peu. Une semaine décisive sur le plan sportif ? Les matches sont importants pour tout le monde. On verra comment ça se passe, mais on ne sait encore ce qui est décisif avec ce 8e de finale de Coupe de France et le match de championnat contre Lyon. Le groupe est uni, mais ce qu'il s'est passé avec Di Maria et Marquinhos a bien entendu affecté tout le monde. C'est évident. On ne sait pas si on aurait pu gagner contre Nantes sans ces deux événements. Mais nous, on tente d'avancer et de gagner des matches. Si j'ai déjà été confronté à ce genre de problèmes ? Aucun staff technique dans le monde n'a pu connaître une chose pareille. On ne mesure pas encore les conséquences pour les joueurs, pour le groupe. On doit faire face, comme ça a été le cas avec les blessures, le coronavirus et j'en passe. Angel Di Maria va bien, Marquinhos aussi. Les familles vont bien, en dépit du stress que ça procure. Mais bon, restons positifs dans un contexte fou. On est en Coupe de France, en Ligue des Champions et on lutte pour le titre. Donc, on profite."













Par Matthieu